⁠Fati Vázquez, después de su corta relación con Lamine Yamal, asegura que se pegaría con Nicki Nicole en La Velada del Año

La popularidad de los creadores de contenido ha ido incrementándose con el paso de los años de manera exponencial. Su rol en la sociedad es muy distinto del que tenían hace unos años y por eso no es de extrañar que se relacionen con personas famosas en otros sectores, como el cine o el fútbol.

Una de las relaciones más polémicas en este sentido fue la de Fati Vázquez y Lamine Yamal. Desde que se hicieron virales las fotos del jugador del FC Barcelona con la youtuber y su posterior ruptura, la creadora de contenido no ha hablado muy bien del español.

Ese sentimiento negativo aumentó todavía más cuando el futbolista confirmó su actual relación con Nicki Nicole. Sobre ello ha hablado Fati en su visita al canal deMowlihawk, llegando a afirmar que está dispuesta a subirse al ring contra la cantante en La Velada del Año de Ibai.

Fati Vázquez no tendría problemas en pelearse con Nicki Nicole en La Velada

La cuenta de Terreno Viral ha sido la encargada de recoger las declaraciones de la creadora de contenido, que no dudó en responder afirmativamente a la pregunta de Mowli sobre un combate contra la argentina.

“Yo con lo disciplinada que soy, me meto a boxear y sé que gano a la persona que se me ponga por delante”, llegó a afirmar Fati, asegurando que vencería también a otras creadoras de contenido como Lolalolita o Alana, a pesar del nivel que ha demostrado en otros eventos la mexicana.

Aun así, cabe destacar que la diferencia física entre Fati Vázquez y Nicki Nicole, que sería el combate con más “morbo”, es demasiado grande. Aunque no hay datos sobre la estatura exacta de la española, los 1,45 metros de estatura de la cantante parecen quedarse muy cortos.

Con el precedente del combate entre Abby y Roro es posible que la organización del evento consintiese una pelea así, pero parece extremadamente complicado.