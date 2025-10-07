Ibai se atreve a volver a probar la comida más apestosa del mundo: "Que cosa tan asquerosa y repugnante"

Aunque Ibai no es el creador de contenido más conocido por afrontar retos, es mucho más distinguido por sus eventos y por sus narraciones, ha subido recientemente en su cuenta de TikTok un vídeo completando un desafío que, aunque parezca mentira, empezó hace unos seis años.

Por aquel entonces, el streamer compartió un clip en el que intentó probar el surströmming, una comida enlatada sueca que es conocida como la más asquerosa y apestosa del mundo por su desagradable olor y sabor.

En ese primer intento el vasco no fue capaz de probarlo como tal y se rindió solo con su olor, pero ha querido tener una revancha y esta vez ha llegado hasta el final, comiéndolo como manda la tradición.

Ibai prueba el surströmming y describe su sabor

El propio Ibai describió a esta comida enlatada como “la más asquerosa del mundo” antes de lanzarse a abrirla y probarla. El surströmming no es otra cosa que arenque fermentado que se come con tostadas y mantequilla.

La propia descripción del producto advierte del mal olor que este desprende: una mezcla de vomito, pescado podrido, cloaca y queso muy fuerte. De hecho, el hedor es tan fuerte que se recomienda no abrirlo ni consumirlo en una habitación cerrada, porque puede quedar ese mal olor durante días.

A pesar de todo, el streamer se atrevió a pasar por todo el proceso de sacar el pescado de la lata y retirarle todas las espinas posibles. Una vez limpiado lo posó en el pan con mantequilla y le dio un mordisco.

“Es saladísimo [...] Digamos que es como un pescado hipersalado. Pocas cosas en mi vida he comido más saladas que el surströmming. No acabo de entender la gracia de comer esto”, sentenció el creador de contenido mientras empezaba a estar rodeado de moscas por culpa del olor que desprendía la comida.