Goku puede derrotar a Beerus cuando quiera, 'Dragon Ball' desveló la forma más sencilla de acabar con el Dios de la Destrucción

La aventura de Dragon Ball ha dado un giro impresionante desde la primera vez que salió a la luz. Cuando Son Goku solo era un niño, las escalas de poder eran sencillas y no había ningún tipo de complicación. Sin embargo, con el paso del tiempo llegó Dragon Ball Z con las transformaciones en Super Saiyan y por supuesto, luego vino Dragon Ball Super, en donde todo escaló todavía más.

Como bien sabes si has visto el anime o el manga, Goku ha llegado a obtener el poder de los dioses con el Ultra Instinto, aunque siendo sinceros y tal y como ha desvelado Dragon Ball hace un tiempo, no sería necesario utilizar tal poder para terminar con Beerus, el Dios de la Destrucción. Todos los dioses de este estilo tienen un gran punto débil y es que su vida está ligada a la de los Kaioshin, por lo tanto, si uno de ellos es derrotado, el Dios de la Destrucción de dicho universo también caerá con él.

Entonces en el caso de que quisiera derrotar a Lord Beerus lo único que tendría que hacer es vencer a Kaioshin

Sin embargo, a pesar de derrotar a Beerus cuando quiera, Goku también dejó claro que jamás lo haría de ese modo, puesto que no le resulta justo. Por lo tanto, decide guardar el secreto del Dios de la Destrucción para que absolutamente nadie sepa cuál es el punto débil de estos seres tan poderosos. Desde luego, los Kaioshin no son rivales suficientemente poderosos para poder enfrentarse a Goku en un combate justo, por lo que la victoria no tendría sentido para él.

Un nuevo Dios de la Destrucción podría llegar próximamente

En la serie se ha hablado muchas veces de quién podría ser el sustituto de Beerus, sin embargo, Goku queda descartado porque no tiene ese ansia de destrucción que es necesaria para ser un buen Dios de la Destrucción. Pese a eso, Dragon Ball cuenta con una gran cantidad de personajes y por si nunca te diste cuenta, esta historia ya tiene al candidato perfecto. Sí, Vegeta y su transformación Ultra Ego podrían convertirse en el Dios de la Destrucción definitivo.

Veremos qué sucede con el resto de la historia, por el momento no hay novedades acerca de la vuelta de Dragon Ball Super. El manga y el anime están sufriendo un pequeño parón y por si fuese poco, el anime también va realmente atrasado, en donde todavía han terminado el Torneo de Poder. Son millones de personas las que están deseando poder conocer cómo continúa todo, pero por ahora parece que los nuevos episodios todavía no tienen una fecha de regreso.