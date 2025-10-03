'La Guerra de los Mundos' confirma una inesperada secuela, pero no como esperas

Apenas unos meses después de la controvertida película de 2025 que ha desatado la polémica, La Guerra de los Mundos al fin va a recibir una secuela. Sin embargo, para alivio del público, esta nueva incorporación al canon de La Guerra de los Mundos tendrá poco que ver con esa producción, sino que más bien será una secuela de la historia original.

Titan Comics anunció una nueva serie de cómics que ha sido titulada como War of the Worlds: Thunder Child. Esta colección seguirá a la tripulación del HMS Thunder Child en su heroica misión contra los invasores alienígenas durante los eventos de la novela de H. G. Wells. El equipo creativo que es responsable de liderar este proyecto está formado por Matthew Hardy, Rob Jones y Kevin Castaniero.

Titan Comics presenta 'War of the Worlds: Thunder Child'

Como sugirió uno de los escritores involucrados, el objetivo principal de Thunder Child es dar a todo tipo de público la oportunidad de disfrutar del universo de La Guerra de los Mundos de la misma forma. Algunos podrían haber seguido la novela original durante años, mientras que otros podrían haberla conocido por el trabajo de Ice Cube en la última adaptación de Prime Video que ha sido objeto de tantas críticas.

La realidad es que no importa qué tan familiarizados se esté con respecto al material original, War of the Worlds: Thunder Child apunta a ser un punto de partida fácil para los nuevos seguidores de la franquicia. Lo más interesante es que apunta a ser una continuación épica de una historia con más de un siglo en circulación.

Por otro lado, Thunder Child presenta una perspectiva innovadora sobre la historia original de La Guerra de los Mundos a través del trabajo artístico de Kevin Castaniero. Los seguidores más veteranos tendrán la oportunidad de sumergirse en esta historia como nunca antes, y los nuevos sin duda quedarán atrapados por el potencial que puede llegar a tener.

Es evidente que La Guerra de los Mundos de Ice Cube no es precisamente un ejercicio creativo impecable, como lo demuestra su baja puntuación en Rotten Tomatoes. Sin embargo, si esta especie de continuación en formato cómic se adapta posteriormente a una película de acción real con Ice Cube retomando su papel, podría redimir esta franquicia de acción aparentemente condenada al fracaso.