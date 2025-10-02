El barco no se ha hundido: Margot Robbie sigue a bordo de la franquicia de 'Piratas del Caribe'

Una sorprendente actualización ha confirmado que Margot Robbie sigue vinculada a una nueva película de Piratas del Caribe. Esta franquicia se ha convertido en un clásico moderno de aventuras, sobre todo por su construcción de un universo de fantasía único y la interpretación de un elenco de primer nivel. Y es que es imposible olvidarse de Jack Sparrow, que fue interpretado por Johnny Depp.

La participación de Margot Robbie en la franquicia se insinuó hace años, siendo confirmada en un nuevo proyecto protagonizado por una mujer. Desde 2017, los proyectos de Piratas del Caribe se han retrasado por el futuro incierto de la franquicia. El público lleva mucho tiempo esperando Piratas del Caribe 6, que ha estado en pausa desde que surgieron las controversias de Johnny Depp por su relación con Amber Heard.

Una nueva perspectiva femenina en 'Piratas del Caribe'

Sin embargo, el productor Jerry Bruckheimer ha seguido informando sobre varios proyectos en desarrollo, incluyendo la película protagonizada por Margot Robbie. En una entrevista con The Wrap, el productor aseguró que Margot Robbie sigue involucrada en una próxima entrega. También confirmó que él y su equipo están trabajando en un guion y que el proyecto de Margot Robbie seguirá adelante.

Esto contradice los rumores previos que sugerían lo contrario. "Tuvimos dos guiones en un momento, y luego uno se abandonó y nos quedamos con el otro", comentaba al respecto de Piratas del Caribe 6. Lo que está claro es que la última información sugiere que la franquicia está lejos de terminar, incluso después de los desafíos iniciales del guion. La inclusión de Margot Robbie sugiere una nueva perspectiva para la saga, que podría ser clave para atraer a una nueva generación de espectadores.

Si bien es cierto que aún no existen noticias concretas sobre el regreso de Johnny Depp, la confirmación de la participación de Margot Robbie es una perspectiva emocionante para la saga. Su presencia escénica podría aportar un soplo de aire fresco muy necesario, especialmente considerando el rendimiento decadente por el que ha pasado la franquicia en sus últimas películas. Por supuesto, aún no hay ninguna fecha de estreno confirmada.