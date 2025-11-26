Si se hace, la próxima serie de 'El Señor de los Anillos' debería seguir el modelo perfecto de Prime Video

La realidad es que la expectación era enorme cuando Amazon Prime Video anunció por primera vez sus planes de llevar la Tierra Media a la televisión. Sin embargo, Los Anillos de Poder se convirtió rápidamente en una de las adaptaciones más polémicas del canon de J. R. R. Tolkien. Se han generado intensos debates sobre prácticamente todos sus aspectos, por lo que la dispar recepción de la serie ha dejado en un estado de incertidumbre las ambiciones a largo plazo de la producción.

Sin embargo, pese a los problemas que evidentemente tiene, ninguno demuestra que Amazon no sepa desenvolverse bien en la fantasía. De hecho, algunas de las propuestas fantásticas más impactantes de las últimas décadas se han forjado bajo el sello de esta plataforma. La peculiaridad que conviene tener en cuenta es que los mayores éxitos de Amazon en el mundo de la fantasía no son de acción real, sino de animación.

La animación como estrategia para adaptar el universo de J. R. R. Tolkien

Si Amazon realmente quiere que su próxima serie de El Señor de los Anillos triunfe, ya tiene en su catálogo la mejor estrategia que puede seguir. Una serie animada de la Tierra Media no solo funcionaría, sino que destacaría infinitamente sobre el resto. Además, Amazon ya cuenta con los recursos, el talento y el abanico de proyectos para hacerlo realidad.

En este sentido, el catálogo de animación de Amazon se ha convertido en uno de los más sólidos sin hacer demasiado ruido. La leyenda de Vox Machina sigue siendo la joya de la corona, pero está lejos de ser la única prueba de que Prime Video destaca en la animación insertada en este género en el que todo es posible. Incluso más allá de la fantasía pura, Invencible ha demostrado cómo la animación bajo el ala de Amazon puede crear producciones a gran escala con una ambición visual asombrosa.

Además, una serie de animación de El Señor de los Anillos eliminaría de inmediato uno de los mayores problemas de Los Anillos de Poder: el elevado coste de producción. La verdad es que la serie de acción real es una de las producciones televisivas más caras jamás realizadas, lo que hace que cada decisión creativa sea arriesgada y esté sujeta a un riguroso escrutinio. Adentrarse en la animación habilitaría un mayor campo de experimentación sin tener la presión presupuestaria.

La Tierra Media contiene algunos de los rincones más extraños y míticos del universo ideado por J. R. R. Tolkien, que trascienden por completo los límites que plantea la acción real. Una producción de animación elimina por completo estas limitaciones de raíz. Por supuesto, queda por ver si Amazon decide seguir explorando este universo tras Los Anillos del Poder. Lo que está claro es que el potencial de una versión animada de la Tierra Media es innegablemente prometedor.