Hollow Knight: Silksong al fin tiene fecha de lanzamiento y confirma por qué ha tardado tanto en llegar

Hollow Knight: Silksong finalmente se lanzará el 4 de septiembre de 2025, tras un prolongado desarrollo que comenzó como una expansión anunciada en 2019. En una entrevista con Bloomberg, los cofundadores de Team Cherry, Ari Gibson y William Pellen, ofrecieron una explicación inesperadamente serena: no hubo crisis ni grandes obstáculos, sino un crecimiento constante del proyecto y un equipo diminuto que decidió priorizar la calidad y la diversión creativa. Lo que nació como contenido adicional para Hollow Knight fue evolucionando hasta convertirse en una secuela completa, con nuevos jefes, múltiples ciudades y un mundo tan o más amplio que el original.

Gibson admite que el equipo se enfrentó a un crecimiento creativo sin fin: “Si no dejo de dibujar ideas, esto podría haber durado otros 15 años”. Pellen añade que constantemente estaban creando nuevos escenarios, jefes y objetos, y decidieron imponerse un límite para poder terminar el juego. Además, Team Cherry explicó que se mantuvieron en silencio durante los años de desarrollo no por falta de progreso, sino para evitar revelar spoilers y concentrarse en la producción. Según Gibson, esto les ayudó a trabajar con menos presión externa.

Hollow Knight: Silksong apunta a ser uno de los grandes éxitos de 2025

El éxito financiero de Hollow Knight (más de 15 millones de copias vendidas) les permitió desarrollar Silksong sin depender de fechas o plazos comerciales apremiantes. Silksong tardó tanto porque creció voluntariamente en ambición, fue desarrollado por un equipo muy pequeño, y se hizo sin presiones externas, con el objetivo de entregar una experiencia pulida y fiel a su esencia. El resultado es un juego cuya concepción y ejecución reflejan tanto pasión como rigor profesional.

Con todo ello, Hollow Knight: Silksong apunta a ser uno de los grandes éxitos de 2025 para demostrar su enorme potencial tras años de espera que se han hecho eternos para los seguidores de la propuesta. Por suerte, solo hay que esperar hasta el próximo 4 de septiembre para poder echarle el guante y descubrir el resultado del trabajo de Team Cherry, algo que han cuidado con mimo para conseguir el juego con el que siempre soñaron.