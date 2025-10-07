Polémica detención de un youtuber en Arabia Saudí: asegura que fue víctima de una falsa acusación sobre manipular apuestas

Los retos extremos y las transmisiones en directo se han convertido en una de las combinaciones más repetidas por creadores de contenido, pero a veces estas apuestas por la viralidad pueden tener consecuencias inesperadas. Lord Miles, un conocido youtuber británico, ha estado acaparando titulares tras desaparecer de sus redes mientras realizaba un desafío de ayuno de 40 días en Arabia Saudí, dejando a sus seguidores preocupados por su estado.

Sus transmisiones se interrumpieron de manera repentina durante casi dos semanas, lo que desató todo tipo de rumores sobre su bienestar. No es para menos porque Miles Routledge, como se llama realmente, se ha ganado fama por desplazarse a zonas peligrosas y retransmitir desafíos de supervivencia en tiempo real.

Sin embargo, el reciente suceso ha levantado inquietud en la comunidad de creadores de contenido y ha generado un intenso debate sobre la seguridad y los riesgos asociados a este tipo de experiencias extremas.

Acusaciones falsas y detención en Arabia Saudí

El propio Lord Miles publicó en su cuenta de X que había sido detenido por la inteligencia saudí debido a acusaciones falsas creadas por un ciudadano estadounidense, quien, según el youtuber, habría manipulado a un periodista corrupto para difundir informes falsos con el objetivo de lucrarse en la plataforma de apuestas Polymarket. La acusación apuntaba a supuestos vínculos terroristas, algo que Miles ha desmentido de manera tajante, asegurando que nunca ha tenido antecedentes penales ni relación alguna con actividades de este tipo.

El caso cobró mayor seriedad tras la publicación de una carta de la Embajada Británica en Riad, fechada el 5 de octubre, que confirmaba la detención del creador. Por su parte, la oficina gubernamental británica FCDO ha declarado que está apoyando al ciudadano y en contacto con las autoridades locales para garantizar su seguridad.

Miles permanece bajo custodia mientras se investigan los hechos. La situación ha generado un intenso debate sobre la vulnerabilidad de los creadores de contenido frente a rumores y fraudes, especialmente en entornos internacionales.