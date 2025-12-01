⁠Auronplay anuncia su primera colaboración en YouTube en años "con dos leyendas” de la plataforma

Hace unos años, coincidiendo un poco con el confinamiento por culpa de la pandemia, hubo un gran movimiento dentro de la creación de contenido con muchos usuarios que habían hecho carrera en YouTube dando el salto a las retransmisiones en directo con Twitch como principal beneficiado.

Sin embargo, años después, esa tendencia está haciendo el camino inverso y cada día son más los creadores que lo demuestran, con Ibai a la cabeza centrando su tiempo en hacer vídeos.

Una de las próximas leyendas de la industria que podría comenzar esa reconversión es Auronplay, que ha dado el primer paso al anunciar un vídeo especial con la primera colaboración en años para su canal de YouTube.

Auronplay y su próximo vídeo en YouTube

El usuario Javi Oliveira ha sido el encargado de compartir esta información con unas palabras del streamer, que quiso dejar cierta incógnita sobre la unión: “Ayer estuve grabando pues un vídeo que os va a gustar mucho, con dos leyendas de YouTube. Muy buen vídeo, muy buen vídeo. Creo que, un vídeo inesperado, pero que ha quedado muy bien”.

El creador de contenido hizo énfasis en la palabra leyenda, pero no quiso dar más pistas sobre posibles nombres. Aun así, demostró la importancia de estas figuras destacando que faltó a una grabación con Robert Lewandowski para hacer este vídeo.

“A mí si me das a elegir entre grabar con quien grabé ayer o con Lewandowski, sigo eligiendo lo que hice ayer mil veces más, la verdad”, afirmó Auronplay dejando claro que no se arrepiente y que cree que el contenido que ha preparado es superior.

El creador de contenido tampoco dio fecha exacta para el vídeo, pero sí habló de una ventana de una o dos semanas, poniendo las expectativas muy altas para los seguidores más veteranos del canal.