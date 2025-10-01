Un influencer chino muere al estrellar un helicóptero ultraligero durante una transmisión en vivo

Tang Feiji, conocido en redes sociales como “Tang Aeronave”, se había convertido en una figura muy seguida dentro de la comunidad de aviación en China. Con cerca de 100.000 seguidores en Douyin, una de las redes sociales más populares del país, el influencer era famoso por compartir sus experiencias pilotando vehículos aéreos personales y por acercar la aviación recreativa a una audiencia amplia mediante transmisiones en vivo.

Sus actividades, como las acrobacias en el aire, lo hicieron popular, pero también generaban cierta preocupación sobre la seguridad de sus actividades. En los últimos años, Tang había ido aumentando el nivel de riesgo de sus transmisiones, mostrando desde vuelos con aviones ligeros hasta maniobras con helicópteros ultraligeros.

Sus vídeos combinaban entretenimiento con enseñanza, y muchos seguidores admiraban su dedicación y pasión por la aviación. Sin embargo, este acercamiento hacia lo extremo ha acabado teniendo graves consecuencias.

Así fue el trágico accidente en directo

El sábado 27 de septiembre de 2025, Tang Feiji falleció mientras pilotaba un helicóptero ultraligero de un solo asiento durante una transmisión en vivo desde el condado de Jiange, provincia de Sichuan. La aeronave, adquirida en 2024 por unos 49.000 dólares, perdió el control, tocó el suelo con violencia y se incendió, un suceso que quedó registrado ante cientos de espectadores. Tang no contaba con licencia de vuelo, y según los reportes, había recibido solo seis horas de práctica después de una semana de estudio teórico. Además, no llevaba casco ni paracaídas durante el vuelo.

El accidente provocó reacciones encontradas entre la audiencia: mientras algunos pedían ayuda de emergencia, otros reaccionaron con emojis de risa, posiblemente sin comprender la gravedad del hecho. Las autoridades confirmaron la muerte del influencer en el lugar, y la causa exacta del accidente sigue bajo investigación. Tang ya había sufrido dos incidentes menores previos con su helicóptero debido a fallos técnicos, lo que subraya los riesgos asociados a sus transmisiones extremas.

Tras la tragedia, la familia de Tang puso la cuenta de Douyin en modo privado para proteger su legado digital. El accidente ha reabierto el debate sobre la cultura de retos peligrosos y el límite entre el entretenimiento y la seguridad en los livestreams, especialmente cuando se trata de actividades de alto riesgo.