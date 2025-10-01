Un tiktoker español, sin palabras por su hallazgo en un hotel de Marruecos: toallas de hospitales españoles

Aunque en un inicio el trabajo de los creadores de contenido estaba muy vinculado a los videojuegos, hoy en día el abanico es tan amplio que prácticamente abarca cualquier temática. Los vídeos de humor tienen una gran presencia, y uno de los usuarios españoles más famosos por este contenido es Jorge Amor.

Sin embargo, el tiktoker no ha sido noticia por una de estas mini producciones, sino por compartir el hallazgo que ha realizado durante su viaje a Marruecos. El creador, incrédulo ante lo que se encontró en su hotel, compartió la historia en su perfil de Instagram, convirtiendo este tema de conversación en todo un debate en redes sociales incluso más allá de su comunidad de seguidores.

El origen de unas toallas muy particulares en su hotel de Marruecos

El descubrimiento de Jorge Amor ha estado relacionado con las toallas entregadas a los huéspedes en el lugar en el que se quedó para pasar las noches durante su estancia en el país africano. Al fijarse en ellas, el creador comprobó que llevaban impresos los logotipos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Con evidente sorpresa y entre risas, grabó un vídeo que terminó desatando comentarios y teorías en redes.

No está claro cómo este material terminó en un alojamiento de Marruecos. Algunas hipótesis señalan que las toallas podrían haber sido revendidas tras agotar su vida útil en hospitales, quizás a través de plataformas de segunda mano o intermediarios especializados.

Otra posibilidad es que se enmarcaran dentro de programas de donación y reutilización. Más polémica es la opción de que hubieran sido extraídas de manera irregular para acabar en el mercado.

Lo que sí parece evidente es que la durabilidad de este material sanitario explica en parte su recorrido. Estas toallas están diseñadas para resistir lavados intensivos y desinfectantes agresivos sin perder calidad, lo que las hace especialmente resistentes al paso del tiempo. No en vano, en Andalucía se convirtieron en objeto cotidiano durante años. Lo que resulta llamativo es que hayan terminado en un hotel fuera de España.