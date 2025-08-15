'John Wick 5' necesita recuperar esta sorprendente idea olvidada que fue clave en la franquicia

La próxima película de John Wick tiene una gran tarea por delante. Después de esa conclusión ambigua que se vio en la última entrega, el público espera ver una continuación satisfactoria que también sirva para comenzar una nueva etapa de la franquicia. Existen diferentes maneras de cumplir ese fin, tanto creando conceptos nuevos como utilizando lo que ya se ha establecido.

Por otro lado, el equipo creativo involucrado en John Wick 5 ya ha confirmado que no se presentará a la Alta Mesa como el villano principal, lo que significa que probablemente John Wick tendrá que enfrentarse a una amenaza completamente nueva. Aunque eso confirma un cambio de enfoque muy particular, aún quedan varias ideas de las películas anteriores que serían complementos perfectos.

Un nuevo villano y el fin de la Alta Mesa

La idea principal surge de John Wick 3, sobre todo con el villano Zero, que fue interpretado por Mark Dacascos. En esta tercera entrega, Zero demostró ser un gran admirador de John Wick, quien basó toda su carrera como asesino en la figura de Baba Yaga. De hecho, él quería demostrar que podía llegar a ser tan buen asesino como el legendario John Wick.

Zero también tenía unos cuantos secuaces que cumplían sus órdenes y que también eran admiradores de la carrera criminal del personaje de Keanu Reeves. Resulta una situación algo paradójica, ya que fueron contratados exclusivamente para matarlo. Durante la pelea, demostraron un profundo respeto por John Wick, llegando incluso a ayudarlo a recuperarse tras derribarlo unas cuantas veces.

Si bien es cierto que no fue una parte central de la película, la idea de jugar de esta forma con estos personajes hizo que su pelea contra John Wick fuera mucho más memorable. Esto se debía a que pudieron diferenciarse del resto de matones que John Wick se fue encontrando al azar. Para John Wick 5, este tipo de personaje contribuiría de manera positiva al progreso de este mundo criminal.

Tras el final de John Wick 4, el protagonista había superado a la Alta Mesa, algo que muy pocos asesinos habían logrado. Seguir ese tipo de esquema acrecentaría la leyenda de John Wick aún más. Además, después de lo que hizo en la última entrega, tendría mucho sentido que John Wick fuera aún más venerado.