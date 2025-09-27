Una joya de ciencia ficción con Robert Redford que es imperdible: descubre qué existe tras la muerte

Dirigida por Charlie McDowell, The Discovery es una película relativamente reciente que plantea una premisa que poco se ha explorado en el género ciencia ficción: la existencia de la vida tras la muerte. El giro especial viene cuando se justifica que el experimento ha sido probado científicamente. Como uno de sus últimos papeles, el legendario Robert Redford se mete en la piel de Thomas Harbor, un científico que asegura haber demostrado de manera concluyente lo que ocurre tras la muerte.

Una premisa inquietante sobre la vida

Lo más interesante es que el filme muestra cómo este descubrimiento al fin da respuesta a uno de los mayores enigmas de la humanidad. Esto desencadena consecuencias sociales de enorme importancia en el mundo. No esperes una película trepidante porque no se centra en la acción, sino más bien en la reflexión sobre la vida y la muerte. Tras el anuncio de Thomas Harbor, la humanidad enfrenta un aumento masivo en las tasas de suicidio, motivado por la posibilidad de “traspasar” de forma voluntaria al más allá.

Este contexto sirve de marco para explorar cómo la evidencia científica puede transformar la percepción de la existencia y alterar el comportamiento colectivo por completo. Por otro lado, Jason Segel interpreta a Will, el hijo del científico, quien llega al lugar del experimento con escepticismo y la intención de comprender las implicaciones del trabajo de su padre.

La trama se desarrolla a través de la relación de Will con Isla, una mujer que busca entender la vida después de la muerte y que representa el contraste entre la curiosidad científica y el cuestionamiento emocional. La interacción entre estos personajes es la excusa narrativa que permite abordar temas filosóficos sin el error de caer en un dramatismo exagerado. Puedes esperar una producción con un ritmo pausado, pero la realidad es que esto privilegia una idea tan arriesgada.

The Discovery es una propuesta interesante para quienes buscan una ciencia ficción que vaya más allá del espectáculo visual. Si quieres disfrutar de un filme profundo que te invite a pensar, esta es la mejor opción que puedes ver en Netflix. Un ejercicio creativo ingenioso que revela la manera en que los seres humanos enfrentan la certeza de su mortalidad. Creo que tiene el potencial para sorprenderte, así que no perdería el tiempo y correría a verla.