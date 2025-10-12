Para mí, una joya visual que es el mejor terror gótico en streaming: no apartarás la mirada

Ya se veía venir desde hace tiempo, pero Robert Eggers reafirmó por qué es uno de los directores con mayor proyección de su generación. Lo hizo con su apuesta más personal: Nosferatu. El cineasta estadounidense decidió adentrarse en el mito vampírico con una versión que no buscaba modernizarlo, sino devolverle su esencia más pura: el terror como una experiencia grotesca.

La película reinterpreta el clásico de F. W. Murnau de una forma muy particular. Ambientada en una Europa del siglo XIX sumida en sombras, la trama tiene como protagonista a Ellen Hutter, una joven acosada por visiones de una presencia maligna. Esto es lo que provoca que su marido, Thomas, se vea envuelto en un acuerdo con el Conde Orlok, que actúa como el corazón del filme que conecta los hilos argumentales.

Robert Eggers revive un clásico del terror gótico

Dicho esto, Robert Eggers adapta Nosferatu con un enfoque particular en la angustia visual. De hecho, si por algo se caracteriza este filme, es por su fotografía magistral. Cada plano se siente como un lienzo digno de estudio. El responsable de fotografía, Jarin Blaschk, convierte la oscuridad en un lenguaje propio, uno en el que cada rincón oculta más de lo que parece.

Bill Skarsgård, conocido por dar vida a Pennywise en las películas de It, encarna a un Conde Orlok que parece haber salido del sueño más perturbador. Frente a él, Lily-Rose Depp ofrece una interpretación intensa como Ellen, una mujer que termina atrapada entre el deseo, el miedo y la fascinación por lo prohibido. Willem Dafoe, Nicholas Hoult y Aaron Taylor-Johnson completan un reparto sólido en este mundo opresivo que Robert Eggers plantea.

Eso sí, no esperes una película trepidante que te envuelva por su ritmo. Nosferatu se va cociendo a fuego lento con una puesta en escena casi teatral que exige la paciencia del espectador. Sin embargo, es capaz de recompensar con imágenes que consiguen producir un impacto total. De este modo, Robert Eggers demuestra que el terror gótico no necesita reinventarse, sino ser tratado con cierta convicción.

Lo cierto es que es una producción arriesgada, no apta para todo tipo de públicos, envuelta en una propuesta cinematográfica muy potente. Si te interesa más el terror atmosférico que el susto fácil, esta película es la próxima que tienes que ver. Puedes encontrarla en el catálogo de SkyShowtime. Te lo garantizo, no te va a resultar indiferente.