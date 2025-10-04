La pesadilla espacial que es el 'Alien' del siglo XXI: un thriller trepidante en streaming que es puro terror

En un momento en el que la ciencia ficción y el terror parecen haber encontrado un punto de equilibrio en la pantalla, Life es un ejemplo perfecto de cómo ambos géneros pueden unificarse en una experiencia que resulta perturbadora. Lo cierto es que es una película con una tensión constante que recuerda a los clásicos del género más importantes.

La historia se centra en un equipo de seis científicos que se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional. Todo cambia cuando su rutina se ve interrumpida por un descubrimiento: vida extraterrestre en Marte. Lo que comienza como un hallazgo prometedor acaba convirtiéndose en el inicio de una verdadera pesadilla que despierta un instinto primario de supervivencia.

Un paralelismo con el clásico más icónico del género

Lo más interesante de Life es cómo es capaz de construir una atmósfera inquietante que se siente tan claustrofóbica como la estación en la que la acción se desarrolla. La realidad es que el guion consigue el balance idóneo entre ciencia ficción y terror de manera orgánica. Esto permite el desarrollo de una narrativa fresca que no da margen para el respiro. Cada decisión puede ser la última y la tensión es un elemento que se percibe en cada plano.

De una forma similar a Alien, la película sabe explotar al máximo los espacios reducidos y la oscuridad para acentuar la sensación de amenaza inminente. Life tiene un ritmo que está cuidadosamente medido, así que no te aburrirás en ningún segundo. El reparto también es uno de sus puntos fuertes, ya que está encabezado por Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal o Rebecca Ferguson.

Este filme tiene todos los elementos necesarios para posicionarse como uno de los pocos thrillers espaciales de este siglo que saben recoger con acierto la esencia de Alien. Lo hace con un enfoque contemporáneo, así que si has pensado cómo pudo ser el clásico de Ridley Scott en la actualidad, Life es la respuesta.

Una película que juega con la soledad del espacio, la claustrofobia de la estación y la obsesión del ser humano por controlar lo incontrolable. La tensión se siente en cada rincón, desde los silencios que anticipan la amenaza hasta los momentos de angustia que parecen no tener salida. Después de todo, el terror más efectivo no siempre viene de lo que se ve, sino de lo que se intuye. Si tienes curiosidad, puedes encontrarla en el catálogo de Netflix.