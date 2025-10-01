Un jugador crea un ChatGPT funcional dentro de Minecraft

El universo de Minecraft siempre ha sido terreno fértil para la creatividad de sus jugadores. Desde construcciones arquitectónicas imposibles hasta mecanismos complejos con redstone, la comunidad ha demostrado que el límite dentro del juego de Mojang está solo en la imaginación. Ahora, un creador ha ido más allá y ha logrado lo que muchos considerarían impensable: recrear un chatbot funcional dentro del propio juego.

Este curioso proyecto no solo ha captado la atención de los fans de Minecraft, sino también de los entusiastas de la inteligencia artificial. No se trata de un mod ni de un complemento externo, sino de una construcción dentro del propio título, basada únicamente en redstone, que consigue dar vida a un modelo de lenguaje capaz de mantener conversaciones sencillas.

ChatGPT dentro de Minecraft: una hazaña con redstone

El responsable de esta sorprendente creación es sammyuri, un youtuber conocido por exprimir al máximo las posibilidades del redstone. En su vídeo “I built ChatGPT with Minecraft redstone!”, mostró cómo logró implementar un modelo de unos cinco millones de parámetros directamente en el juego. Aunque esa cifra es diminuta en comparación con los sistemas actuales, dentro del entorno de Minecraft supone un logro técnico impresionante.

El proceso fue complejo. Primero entrenó el modelo fuera del juego y, después, lo integró en Minecraft mediante miles de conexiones lógicas diseñadas con redstone. De esta forma, aunque el aprendizaje no ocurrió dentro del juego, la ejecución del modelo y la generación de texto sí se producen en el propio mundo virtual.

Los resultados son básicos y las conversaciones avanzan lentamente, pero el impacto es enorme. Hasta ahora, los grandes logros con redstone incluían calculadoras, discos duros funcionales o incluso emuladores de otros juegos. Construir una red neuronal de este nivel, sin mods ni datapacks, eleva la lista de hazañas técnicas en Minecraft a un nuevo estándar.