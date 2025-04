De Killmonger a Blade: Michael B. Jordan reemplaza a Mahershala Ali en una increíble versión del UCM

Aunque parece que el reinicio de Blade sigue su cauce normal, el desarrollo no termina de avanzar. La película se ha enfrentado a innumerables retrasos, por lo que los espectadores se preguntan hacia dónde se dirige exactamente. En medio de este caos, un fan art ha imaginado cómo se vería una cara conocida del UCM si se metiese en la piel de Blade. En este hipotético escenario, Michael B. Jordan asumiría el papel que sería de Mahershala Ali.

Aunque es cierto que la línea de tiempo de Marvel Studios ha ido añadiendo diferentes héroes nuevos a la franquicia, uno de los personajes anunciados que el público ha tenido que esperar más es la presentación de Blade. De hecho, el anuncio inicial de Mahershala Ali se produjo en la Comic-Con de San Diego de 2019.

El reinicio de Blade sigue siendo una de las apuestas más esperadas

Más allá de breves cameos, Blade aún no ha tenido una presencia notoria en ninguna de las películas o series que forman parte de la Saga del Multiverso. Todo indica que Blade sigue en marcha, así que el tiempo dirá cuándo Marvel Studios planea hacer realidad la película. Tras el éxito que tuvo su nueva película, Sinners, un fan art ha imaginado cómo podría lucir Michael B. Jordan como el protagonista indiscutible de Blade.

Si bien es cierto que Michael B. Jordan no va a reemplazar a Maherhala Ali como Blade, es evidente que la espera por este reinicio se está volviendo tediosa. Esto es especialmente cierto si se considera la cantidad de directores y escritores que han estado involucrados en este proyecto desde su anuncio inicial. Por eso, la dificultad de Marvel Studios para poner en marcha el reinicio de Blade en el UCM ha sido notable.

El fan art demuestra a Marvel Studios que no debería ser difícil lograr hacer realidad una película de Blade. Tampoco sorprende que los espectadores imaginen a Blade de otras maneras, incluyendo a alguien que no sea Mahershali Ali en el papel principal. A estas alturas, no sería sorprendente que el reinicio de Blade se descartara en favor de una película diferente con un perfil similar.

Teniendo en cuenta lo increíble que se vería Michael B. Jordan como Blade, sería una gran elección de casting si no hubiera formado parte del UCM como Killmonger. Si la película de Blade sigue adelante, tendría más sentido que se estrenara en la Fase 7, ya que parece muy improbable que Marvel Studios pueda incluirla más pronto.