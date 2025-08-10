Ni Marvel ni DC: una de las mejores películas de "superhéroes" se estrenó hace 85 años

Aunque El signo del Zorro no suele considerarse una película de superhéroes convencional, sí que es una de las más influyentes. El personaje del Zorro supone un precedente al auge de los superhéroes en la cultura pop e incluso sirvió de gran inspiración para el desarrollo del personaje de Batman. Dicho esto, con el paso de los años, el Zorro ha sabido consolidar su lugar como una pieza clave en la historia del cine.

La última película del Zorro en Hollywood fue La Leyenda del Zorro estrenada en 2005, que protagonizó Antonio Banderas. Sin embargo, para la mayor parte del público, la mejor película del Zorro es la que se estrenó en 1940 con Tyrone Power ocupando un papel central. A pesar de tener 85 años, sigue siendo una aventura fantástica que se adelantó al concepto moderno de lo que acabaría siendo la idea de una película de superhéroes.

Una leyenda del cine de aventuras

Con solo un breve vistazo a la premisa de El signo del Zorro, es evidente esa similitud con las producciones de superhéroes que lideran compañías como Marvel o DC. Tyrone Power se mete en la piel de Don Diego Vega, un hábil espadachín que regresa con su familia a California solo para descubrir que el pueblo está gobernado por líderes corruptos que abusan de los ciudadanos indefensos.

Diego toma la decisión de disfrazarse, con su icónica capa y máscara negras, muy similares a los trajes de muchos superhéroes que llegaron un tiempo después. Como no podría ser de otra forma, el personaje también mantiene su identidad en secreto. Una similitud curiosa con el murciélago de Gotham es que su personaje de Diego es más un disfraz que el que lleva cuando se convierte en el Zorro.

Especialmente en la trilogía de Batman que dirigió Christopher Nolan, Bruce Wayne se presenta al mundo como un multimillonario egoísta. Todo esto es un engaño a los ojos del público, ya que es un personaje diseñado para despejar las sospechas sobre su verdadero cometido. Por supuesto, la actuación de Tyrone Power presenta al Zorro como un héroe que es similar a los superhéroes que conquistaron los cómics.

El signo del Zorro también es una película que tiene un final repleto de acción que engrandece al género de superhéroes. Es una pelea caótica en la que el Zorro se abre paso entre la multitud, luchando contra varias personas al mismo tiempo. Es una de las mejores películas de "superhéroes", pese a no encajar de la manera tradicional.