No es 'Matrix': Will Smith aún lamenta rechazar esta obra maestra de ciencia ficción

Will Smith ha comentado recientemente el dolor que le produjo el hecho de perder la oportunidad de ser el protagonista en una de las películas más aclamadas de Christopher Nolan. Lo cierto es que el proceso de hacer una película es diferente para cada proyecto, pero todos destacan por ser largos y complejos. Existen tantas variables que prácticamente es un milagro que una película pueda salir realmente bien.

Lo más curioso es que, a veces, algunos proyectos se modifican con respecto a la idea original. Una decisión de casting o un cambio en la historia son cuestiones que suceden constantemente en cualquier producción. De hecho, se producen muchos momentos decisivos en Hollywood en los que la carrera de alguien o una película podrían haber tomado un rumbo diferente.

Will Smith rechazó formar parte de 'Origen'

Por ejemplo, Tom Hiddleston hizo la prueba de casting para Thor, pero finalmente fue elegido para interpretar a Loki. Si lo hubieran elegido para convertirse en Thor, quién sabe qué habría pasado. ¿Existiría la serie de Loki? ¿Habría tenido Thor un éxito más rotundo? Pues bien, Will Smith sufrió algo similar cuando le ofrecieron el papel de Neo en la inmortal Matrix. Él podría haber sido el personaje de Keanu Reeves, pero lo rechazó para hacer Wild Wild West, una de las peores películas en las que ha participado.

Es un hecho que le duele, pero no es el único papel en una película tan grande que perdió. En una entrevista con Kiss, Will Smith reveló que una de las películas que rechazó es Origen. Teniendo en cuenta que Christopher Nolan es uno de los directores con más renombre en la actualidad, cualquier actor diría que sí a participar en una de sus películas. Sin embargo, Will Smith rechazó convertirse en el personaje de Leonardo DiCaprio.

No está claro cuál es el motivo que llevó a Will Smith a rechazar la película, pero se cree que se debió a la urgencia de Christopher Nolan. Además, Will Smith también se tomó un descanso considerable del mundo de la actuación entre 2008 y 2012, así que esta también podría ser la causa que explica por qué dijo que no.