Para mí, mejor que 'Lost': esta serie distópica es un rompecabezas de misterio y tensión

Aunque ya otras producciones habían explorado la misma temática que Lost, cunado esta llegó a la televisión marcó un antes y un después en la forma de narrar historias cargadas de misterio. Su mezcla de drama humano, suspense y enigmas sin resolver mantuvo a millones de espectadores enganchados durante años, aunque su final decepcionase a muchos. Desde entonces, pocas producciones han conseguido capturar esa misma sensación de desconcierto y adicción.

Sin embargo, existe otra serie que sí ha sabido recoger ese espíritu y reinventarlo con un enfoque más oscuro y perturbador. Se trata de un relato distópico que combina intriga, dilemas morales y un trasfondo social inquietante. No solo es ideal para quienes buscan algo tan absorbente como Lost, sino que también cuenta con un aire mucho más crudo.

La plataforma: una distopía con misterio y crítica social

La plataforma nos presenta a la tripulación de la Kinloch Bravo, que queda aislada por una niebla misteriosa que corta toda comunicación con la costa. Obligados a lidiar con el frío, la escasez de recursos y la soledad, los miembros del equipo ven cómo la tensión interna va en aumento hasta convertirse en paranoia. Sin embargo, cuando lo que creían un accidente empieza a trascender lo explicable, la supervivencia exige que rompan rivalidades y formen alianzas.

Uno de los grandes aciertos de La plataforma es su habilidad para convertir al entorno en un personaje más. El aislamiento físico en medio del mar ayuda saca lo peor de cada uno de los componentes de la tripulación, con liderazgos que se quiebran y secretos personales al descubierto. Esa dinámica se combina aquí con una amenaza externa que no es solo natural, algo que provoca una sensación de terror extra porque escapa de lo común.

En cuanto al tono, la producción navega entre el thriller de supervivencia y el suspense sobrenatural/techno-misterioso (según los episodios), manteniendo un pulso narrativo que alterna momentos de acción con secuencias de tensión psicológica. Además, la serie apuesta por un ritmo que sabe cuándo ralentizar para sembrar inquietud y cuándo acelerar para explotar el conflicto; sus giros no son gratuitos, sino que profundizan en la psicología de la tripulación y en la naturaleza del enigma que los rodea.

La plataformaestá disponible en Prime Video y cuenta con dos temporadas. Es una gran opción para aquellos que buscan una ficción de supervivencia que mezcla suspense, paranoia y un misterio capaz de sostenerse episodio tras episodio.