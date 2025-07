Para mí, mejor que la saga de 'Sonic': es la película de animación por excelencia y puedes verla en streaming

El cine cuenta con una gran cantidad de películas diferentes que vienen dispuestas a hacerte pasar grandes horas de diversión. Prácticamente cada semana tienes grandes estrenos que no te puedes perder, sin embargo, hoy te traemos algo que ya se ha podido ver y que sin lugar a dudas, ha logrado emocionar a millones de personas. Si te gusta el cine de animación y quieres vivir una aventura épica, prepárate para disfrutar con 'Super Mario Bros.: La Película'.

Este filme hace ya un tiempo que se estrenó y ahora se puede ver en streaming sin ningún tipo de problema, más concretamente en la plataforma de Prime Video para alquilar o comprar. Si tienes una suscripción y puedes disfrutar de todo el catálogo de series y películas que hay disponible, no puedes perderte esta producción que ha logrado batir todos los récords de taquilla. Desde luego, un filme que viene pisando fuerte para convertirse en una saga incluso más grande que 'Sonic', la cual ya cuenta con unas cuantas películas de gran éxito.

Como has visto en el tráiler, la animación es sencillamente increíble y por supuesto, no faltará la acción y la diversión para todos los miembros de la familia. Si quieres pasar un buen rato en buena compañía, la aventura de Mario, Luigi, Peach, Bowser y compañía no puede faltar en tu casa, si todavía no te has adentrado en ese mundo, ahora tienes la oportunidad perfecta para pasar el verano entretenido.

La nueva película de 'Super Mario Bros.' ya tiene fecha de lanzamiento

Fue la propia Nintendo la que anunció la fecha para el estreno de Super Mario Bros. 2: La Película, si bien todavía tienes que esperar un poco, parece que la espera valdrá la pena, puesto que si la primera parte ya fue todo un éxito, parece que este nuevo filme viene dispuesto a superar las expectativas con creces.

Prestaremos mucha atención a todo lo que venga próximamente, porque es probable que en un tiempo puedas disfrutar de nuevas noticias al respecto, y quien sabe si incluso de alguna imagen promocional que te ofrezca alguna pista de lo que tratará esta nueva aventura. Lo que está claro es que será realmente divertida y una oportunidad única para ver en pantalla grande.