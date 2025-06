Nintendo Switch 2 podría dar la bienvenida a un nuevo Final Fantasy

A pesar de que ya hace unas cuantas semanas de su lanzamiento oficial, la llegada de Nintendo Switch 2 sigue generando una enorme expectación, y no solo por parte de los jugadores que la esperaban. Varias compañías third-party ya han comenzado a mostrar interés en aprovechar la potencia mejorada del nuevo hardware de la gran N para lanzar en él juegos que eran inviables en la primera generación.

Dentro de este nuevo mundo que se ha abierto, hay una saga que, después de años altercando exclusividades, podría aterrizar de nuevo en Nintendo. Nos estamos refiriendo a Final Fantasy. Con el cambio de estrategia de Square Enix apostando por una estrategia multiplataforma, puede que ya no solo los usuarios de consolas de sobremesa y PC salgan beneficiados, sino que los de Nintendo Switch 2 podrían recibir una muy buena noticia.

Final Fantasy XVI podría llegar a Nintendo Switch 2

Durante una reciente retransmisión en directo, el productor de Final Fantasy XVI, Naoki “Yoshi-P” Yoshida, habló de Nintendo, destacando que es la única plataforma importante en la que el juego aún no está disponible. En este sentido, el codirector Kazutoyo Maehiro subrayó estas declaraciones sumando que quiere "conquistarla”. Para muchos esta forma de hablar ha sido un claro indicativo de la posibilidad de llevar el juego a la nueva consola híbrida.

Hay que destacar que todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial, pero es cierto que la idea de ver Final Fantasy XVI en Switch 2 ya no parece tan descabellada al ver la lista de ports que hay ya en el catálogo de la consola. Juegos como Cyberpunk 2077 o Split Fiction han demostrado que ya no existen los límites que sí había en la primera generación y noticias como la confirmación de Final Fantasy VII Remake Intergrade para la nueva consola de Nintendo da motivos para ilusionarse.