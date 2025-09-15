La saga Terminator sigue desaprovechando a su mejor protagonista

La franquicia Terminator es una de las más icónicas de la ciencia ficción, con décadas de películas que han dejado momentos inolvidables en la cultura popular. Desde Sarah Connor hasta el propio T-800 interpretado por Arnold Schwarzenegger, las producciones han experimentado múltiples protagonistas y líneas temporales alternativas. Sin embargo, entre tanto salto narrativo, uno de los personajes clave de la saga ha quedado injustamente relegado.

Mientras el cine ha preferido centrarse en versiones fragmentadas del destino de este individuo, los cómics recientes han demostrado que todavía existen historias poderosas por contar en torno al líder de la resistencia. El universo expandido de Terminator, especialmente en las publicaciones de IDW, está explorando etapas que nunca llegaron a la gran pantalla y que evidencian el enorme potencial desaprovechado del personaje.

Los cómics muestran la importancia de John Connor en la resistencia

John Connor junto a T-800 en Terminator 2 Difoosion

En Terminator #10, los lectores se encuentran con un relato que ilustra a la perfección los horrores posteriores al Día del Juicio. Un escuadrón de Tech-Com se enfrenta a un tanque de Skynet y, tras una serie de bajas, es un joven John Connor quien logra destruir la máquina y convertirse en símbolo de esperanza para los supervivientes. Este episodio resume en pocas páginas la crudeza de la guerra contra las máquinas y el papel fundamental que Connor debía haber desempeñado en el cine.

A diferencia de estas narraciones, la gran pantalla ha tratado a John de forma inconsistente. Tras su debut en Terminator 2: el juicio final, las secuelas lo convirtieron en villano (Genisys), lo borraron de la historia (Dark Fate) o lo relegaron a un papel secundario (Salvation). En lugar de explorar su ascenso como líder y su relación con figuras como Kyle Reese, las películas optaron por giros que dejaron inconclusa su evolución.

Con la saga buscando reinventarse constantemente, el vacío en torno a John Connor es cada vez más evidente. Los cómics han demostrado que su historia aún tiene mucho que ofrecer, y quizás sea el momento de que el cine recupere al personaje para darle la profundidad que merece como auténtico salvador de la humanidad.