Para mí, es una de las películas más humanas del género: una historia espacial con Brad Pitt que merece redescubrirse

Durante las últimas décadas, el cine de ciencia ficción se ha aficionado a explorar las profundidades del espacio como un reflejo de las propias inquietudes humanas. Más allá de los efectos visuales y la magnitud de los viajes interestelares, hay películas que logran detenerse en lo más esencial del individuo: la soledad, la memoria y el deseo de encontrar un propósito.

Entre ellas, hay una que destaca por su tono contemplativo y su mirada íntima dentro de un género que suele mirar hacia afuera. En tiempos donde el espectáculo visual domina la pantalla, esta historia se atreve a mirar hacia dentro. Es una exploración emocional que, más que buscar vida en otros planetas, se centra en lo que significa estar vivo.

Brad Pitt en Ad Astra, el viaje más introspectivo del espacio

Dirigida por James Gray, Ad Astra sigue a Roy McBride, un astronauta interpretado por Brad Pitt que emprende una misión a los límites del sistema solar para encontrar a su padre desaparecido, también explorador espacial. Lo que comienza como una odisea cósmica se transforma en un viaje interior sobre la soledad, la herencia emocional y la búsqueda de respuestas en medio del vacío.

A diferencia de otras epopeyas espaciales, Ad Astrano busca el asombro en lo desconocido, sino en lo humano. Su fotografía impecable, su ritmo pausado y la interpretación de Brad Pitt convierten la película en una experiencia casi meditativa, donde el espacio exterior refleja el silencio y la distancia que pueden habitar dentro de cada uno de nosotros.

Disponible en Raktuten TV para ver gratis con anuncios, Ad Astra es una de esas películas que dividen opiniones pero que, con el tiempo, revelan su verdadero valor: una obra introspectiva, serena y profundamente humana que demuestra lo bien que le sienta a la ciencia ficción hablar de emociones con intensidad.