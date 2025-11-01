Si te fascinó ‘Cisne negro’, esta historia te atrapará por su misterio psicológico y su atmósfera inquietante

El cine psicológico contemporáneo ha sabido encontrar en el desconcierto una poderosa herramienta narrativa. Películas como El cisne negro demostraron que lo perturbador puede convivir con lo poético, y que el verdadero miedo no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de la mente humana. Dentro de este territorio de lo ambiguo y lo emocional, hay una película que lleva esa idea al extremo, construyendo una historia tan desconcertante como fascinante.

Esta obra, firmada por un director conocido por su estilo singular y su capacidad para mezclar lo cotidiano con lo surreal, propone una experiencia cinematográfica que exige atención y paciencia, pero que recompensa con una atmósfera hipnótica y un mensaje profundamente humano. A través de sus personajes, plantea preguntas sobre la identidad, la memoria y el sentido de la existencia, invitando al espectador a perderse en un laberinto emocional del que no se sale indemne.

Estoy pensando en dejarlo, un viaje terrorífico a la mente

Dirigida por Charlie Kaufman, Estoy pensando en dejarlo comienza como un relato aparentemente simple: una joven viaja con su novio para conocer a sus suegros en una remota granja cubierta de nieve. Sin embargo, a medida que avanza el viaje, la realidad empieza a fragmentarse. Los diálogos se vuelven extraños, el tiempo parece deformarse y lo que parecía un encuentro familiar se transforma en una exploración de la mente, los recuerdos y las emociones reprimidas.

La película combina el drama psicológico con el surrealismo, desplegando una narrativa que se pliega sobre sí misma. Kaufman utiliza el lenguaje cinematográfico para mostrar cómo los pensamientos y las inseguridades pueden moldear la percepción de la realidad. Si a esto se le suma la interpretación sobresaliente del elenco, el resultado es una historia donde la tensión se construye más por lo que no se dice que por lo que ocurre.

Disponible en Netflix con la suscripción, Estoy pensando en dejarlo es una de esas películas que no se olvidan fácilmente. Un rompecabezas emocional y existencial que deja una sensación inquietante y que demuestra que, a veces, lo más terrorífico puede encontrarse dentro de uno mismo.