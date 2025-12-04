No es Peter Parker: la serie de Spider-Man Noir confirma qué variante será Nicolas Cage en Prime Video

Un nuevo adelanto de Spider-Noir ha revelado nuevos detalles sobre la producción encabezada por Nicolas Cage. Y es que el próximo 2026 apunta a ser un año sumamente ajetreado para Spider-Man. En lo que respecta a Marvel, existen al menos dos estrenos confirmados. Por un lado, la segunda temporada de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, que causó tanta expectación. Por otro, la próxima película de Spider-Man que volverá a estar protagonizada por Tom Holland.

Mientras Marvel y Sony trabajan codo con codo en los principales proyectos cinematográficos, esta última compañía también tendrá su propio lanzamiento el año que viene. Es posible que el Universo Spider-Man de Sony no tenga ninguna película nueva, pero el estudio traerá de regreso a Nicolas Cage como Spider-Man Noir después de su icónico papel en Spider-Man: Into the Spider-Verse. Eso sí, se va a producir un cambio importante.

Un cambio clave respecto a los cómics originales

Un nuevo póster revelado de Spider-Noir sugiere que Nicolas Cage interpretará a Ben Reilly en la serie de acción real de Spider-Man que producirá Prime Video. Aunque el avance solo hace referencia al personaje como B. Reilly, los lectores de Marvel Comics lo conocerán por ser un clon de Peter Parker que terminó convirtiéndose en una de las variantes más populares de Spider-Man.

El póster en cuestión muestra a Spider-Noir tras la puerta de una oficina, que se revela como su despacho como investigador privado. Dicho esto, CCXP también organizó un evento en el que se celebraba el próximo estreno de esta serie. Se pueden apreciar detalles de Spider-Man Noir en toda la experiencia, desde recortes del Daily Bugle hasta ilustraciones de todo tipo.

Aunque Spider-Man Noir también es un investigador privado en los cómics, existe una diferencia clave entre la versión de Spider-Man de Nicolas Cage y el personaje original: tienen identidades diferentes. En los cómics, Spider-Man Noir es una versión del héroe principal de Marvel, Peter Parker. Por ello, la serie de Prime Video que se plantea para 2026 parece haber tomado la decisión de reemplazarlo por Ben Reilly.

Esta idea creativa que podría generar controversia podría ser una forma de que Sony diferencie aún más sus proyectos de Spider-Man en lo relacionado a las producciones de acción real, sobre todo porque Tom Holland ya interpreta a Peter Parker en el UCM. Además, se espera que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield regresen como sus respectivas versiones en una o ambas de las próximas películas de los Vengadores de Marvel Studios. El estreno de Spider-Noir está planificado para 2026.