'Spider-Man: Brand New Day' pone fin a una importante tendencia cinematográfica de Spider-Man

Spider-Man: Brand New Day será una película centrada en Peter Parker sin precedentes. Lo cierto es que presentaría a Hulk, a The Punisher y a una variedad de villanos ligados a su legado. Como es evidente, también mostrará a Tom Holland repitiendo su icónico papel en un intento de reconducir su vida tras el hechizo del Doctor Strange que hizo que todo el mundo se olvidase de quién era.

Sin embargo, existe un motivo por el que Brand New Day será claramente muy diferente del resto de películas en solitario del trepamuros. La inclusión de importantes héroes como personajes secundarios es una idea a tener en cuenta, pero lo que es aún más importante es quiénes no participarán en la cinta. Es por eso que la película romperá con la tendencia más antigua de Spider-Man en el cine, salvo un desarrollo imprevisto e inesperado.

La ausencia de la tía May y el impacto en Peter Parker

Los seguidores del héroe arácnido podrán ver a muchos personajes conocidos que regresarán. Sin embargo, esta será la primera vez que la tía May no aparezca en una película de acción real de Spider-Man. La cariñosa protectora tía de Peter Parker es una figura clave en el legado del personaje, con Marisa Tomei llevándola a la gran pantalla en su versión más juvenil en la trilogía de Marvel Studios.

Dicho esto, la actriz siguió los pasos de Rosemary Harris en la versión de Spider-Man de Tobey Maguire y de Sally Field en The Amazing Spider-Man. No obstante, Spider-Man: No Way Home encontró el final más trágico para la tía May en un giro sorprendente de los acontecimientos. Su muerte a manos del Duende Verde cambió por completo la vida de Peter Parker. De hecho, Marvel Studios incluso la hizo quien le dio a su sobrino la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad".

Por ese motivo, la pérdida de la tía May se sentirá profundamente en Brand New Day. Ella es quien siempre ha estado ahí para Peter Parker, una persona que puede aconsejarlo y ayudarle a superar las situaciones más adversas. Desde siempre, May se ha comportado como un pilar clave de su familia. Sus padres ya no están. El tío Ben murió hace mucho tiempo. Y ahora, la tía May simplemente ya no lo acompaña.

Esta ausencia sería enorme en cualquier película de Spider-Man, pero aquí lo será aún más por razones evidentes. Con Peter Parker intentando vivir una vida sin nadie en quien apoyarse, se encuentra completamente solo. En lugar de poder apoyarse en su familia cuando el resto del mundo está en su contra, va a estar obligado, a priori, a enfrentarse a los problemas en una triste soledad. El estreno de Spider-Man: Brand New Day está planificado para el 31 de julio de 2026.