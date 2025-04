PlayStation Plus Extra y Premium abril de 2025: estos son los juegos más solicitados por los jugadores

Queda muy poco para que se revele la nueva selección de títulos que se sumarán al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium para abril, mientras que los juegos gratuitos del mes ya están al alcance de los usuarios. Así, los jugadores pueden descargar Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory, RoboCop: Rogue City y The Texas Chain Saw Massacre en PS5 y PS4 hasta el 6 de mayo. Con el anuncio oficial a la vuelta de la esquina, nosotros ya hemos compartido nuestras apuestas, y ahora es el turno de la comunidad, que ha expresado sus propios deseos y expectativas para esta actualización.

De este modo, todos aquellos interesados en recibir la nueva hornada de videojuegos que están disponibles en el catálogo de la plataforma de Sony no deben perder de vista los deseos de los jugadores, quienes estudian al detalle las entradas y salidas de los títulos para determinar las apuestas más probables en este sentido.

Los usuarios de PS5 y PS4 revelan su lista de deseos para los juegos de PS Plus en abril

Como es costumbre, cabe destacar que la lista que presentamos a continuación no se basa en filtraciones ni en datos oficiales, sino que reúne los anhelos y conjeturas más populares entre la comunidad, extraídos de plataformas como Reddit. Aunque no hay garantía de certeza, estas especulaciones han demostrado ser acertadas en ocasiones anteriores, lo que convierte a estos juegos en los más destacados y anticipados por los usuarios para formar parte de PlayStation Plus Extra y Premium en este mes de abril. Solo resta aguardar el comunicado oficial para descubrir si, en efecto, se incorporarán al catálogo.

Avatar Frontiers of Pandora

Persona 5 Tactica

Exoprimal

Pacific Drive

The Crew Motorfest

Resident Evil Village

EA Sports F1 24

Atomic Heart

Goat Simulator 3

Jusant

Wo Long: Fallen Dynasty

La espera está a punto de terminar, pues hoy, miércoles 9 de abril, a las 16:30h (hora peninsular española), se llevará a cabo el anuncio oficial que despejará todas las incógnitas.