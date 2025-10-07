Pokémon TCG Pocket aclara uno de los aspectos más polémicos de su nueva expansión

La nueva expansión Sobre Deluxe ex para Pokémon TCG Pocket ha provocado indignación entre los jugadores debido a una condición poco clara: las cartas adquiridas con este sobre no completan las colecciones anteriores. Aunque estas cartas pueden utilizarse para misiones temáticas o eventos vinculados a expansiones pasadas, no cuentan como parte de la Pokédex correspondiente a esas ediciones previas, algo que está extrañando a los jugadores y hacerles perder la pasión por uno de los sets más prometedores para poder completar expansiones anteriores del juego.

Esto ha generado fuertes críticas en foros y redes sociales; algunos jugadores han manifestado que no invertirán recursos ("relojes de arena") en abrir estos sobres y han cuestionado la buena voluntad de los desarrolladores, ya que es una medida que carece de sentido y solo perjudica a los usuarios.

Un octubre repleto de eventos y oportunidades en Pokémon TCG Pocket

El Sobre Deluxe ex solo estará disponible hasta el 30 de octubre, en anticipación al lanzamiento de la llegada de un nuevo set que supondría el debut de las Megaevoluciones, algo que ya han avanzado las filtraciones en varias ocasiones. Adicionalmente, los usuarios podrán obtener más de 70 relojes de arena gratuitos durante su periodo de disponibilidad en un nuevo evento que daría inicio a mitad de mes, por lo que habrá numerosas ocasiones de seguir completando uno de los sets más polémicos que han llegado hasta la fecha a Pokémon TCG Pocket.

De este modo, aunque la expansión ha sido promovida como una forma de revivir contenido antiguo, la letra pequeña incluida ha sido calificada de engañosa por parte de la comunidad, al impedir que esas cartas “cuenten” oficialmente para completar colecciones anteriores. La controversia pone en evidencia la tensión entre estrategias comerciales de las empresas de juegos y las expectativas de los usuarios respecto al valor y reconocimiento de sus adquisiciones pasadas.