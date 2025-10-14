La clasificación de 'Predator: Badlands' rompe una importante tendencia de la franquicia

Predator: Badlands ha puesto fin a una tendencia que se extendió durante casi cuatro décadas. Con un estreno inminente, esta entrega de la franquicia de ciencia ficción que proviene del director Dan Trachtenberg se centra en la aventura de Thia y Dex mientras luchan contra otras escalofriantes criaturas en busca del que se supone que es el adversario definitivo.

Por ahora, lo más sorprendente es que el filme ha recibido una clasificación PG-13, lo que convierte a Predator: Badlands en la primera entrega de la saga sin clasificación R. La única excepción fue Alien vs. Predator, un crossover que se apartó un poco de la tónica que seguían ambas franquicias. Las quinielas aseguran Predator: Badlands tendrá un cruce con Alien, pero la realidad es que se ha anunciado como un filme en solitario de Predator.

Un giro histórico en la franquicia de 'Predator'

Desde que se reveló la clasificación, el público ha expresado opiniones divididas sobre la que se intuye que será una visión más suave de la franquicia. Algunos temían que la nueva película, en parte resultado del éxito de Prey, no estuviera a la altura de lo que fueron sus predecesoras. Lo que está claro es que las películas PG-13 pueden incluir violencia, siempre que no sea realista o extrema. En cambio, la clasificación R permite un abanico más amplio con sangre, contenido sexual y lenguaje explícito.

La estrategia de este cambio de clasificación surge principalmente porque sería capaz de atraer a un público más amplio. Sin embargo, dado que la franquicia se ha forjado una reputación basada en la violencia gráfica y el gore, esto sugiere un nuevo rumbo. Aunque el tráiler carece de ese estilo slasher, sí que muestra la química de los personajes y un adelanto de la acción del filme. Recientemente, Dan Trachtenberg también confirmó que la nueva película compartirá al menos un rasgo con la exitosa Prey.

El cineasta compartió que Predator: Badlands abrirá con "un evento muy traumático" que coloca a Dex en una aventura mientras empuja al público a una "situación de alta intensidad emocional". Además, reveló que la nueva película de Predator cuenta una historia de "marginados" formando una alianza casi imposible.