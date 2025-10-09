Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor consola de mano

Cada vez queda menos para que llegue la gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion 2025, un evento imprescindible para conocer los mejores juegos y periféricos. Con el respaldo de marcas líderes como Lenovo, Elgato y Corsair, este evento busca reconocer el ingenio y la innovación que han sido claves en la industria durante este año. A través de sus diferentes categorías, este evento es un reconocimiento al esfuerzo de quienes hacen posible que el mundo del gaming nos emocione cada día.

Por otro lado, es evidente que el mercado de las consolas portátiles cada vez tiene mucho más seguimiento. Son varias las marcas de tecnología las que se han animado a apostar por este sector, por lo que la competencia es total. Por supuesto, existen consolas de mano que cubren las necesidades más importantes de los jugadores, además de ajustarse a todo tipo de bolsillo.

Finalistas a mejor consola de mano en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion

En este sentido, la categoría de mejor consola de mano busca reconocer cómo la tecnología está transformando la manera en que jugamos. Precisamente, este mercado ha dado un salto espectacular, con dispositivos que combinan potencia, diseño y libertad para llevar tus videojuegos favoritos a cualquier parte. En este caso, los finalistas que competirán por el codiciado galardón son: Asus ROG Xbox Ally, Acer Nitro Blaze 8, Lenovo Legion GO 2, Steam Deck OLED y MSI Claw 8.

Asus ROG Xbox Ally

La consola Asus ROG Xbox Ally es un sueño hecho realidad para las personas que quieren jugar a títulos de PC y Xbox Game Pass en cualquier lugar. Su pantalla de 7 pulgadas a 120Hz y tecnología FreeSync Premium hace que una gran variedad de títulos, incluso los más exigentes, se vean fluidos.

Aunque puede que su precio no sea apto para todos los bolsillos, Asus ROG Xbox Ally es una apuesta segura para los jugadores que buscan una experiencia de juego premium.

Acer Nitro Blaze 8

Equipada con AMD Ryzen 7 8840HS, Acer Nitro Blaze 8 ofrece rendimiento fluido en un diseño portátil de 720g Acer

Con unas características superiores, Acer Nitro Blaze 8 se ha convertido también en una de las opciones más destacadas. Su enorme pantalla de 8.8 pulgadas a 144Hz y procesador AMD Ryzen 7 8840HS aseguran fluidez en títulos AAA como Cyberpunk 2077 o Elden Ring. Además, el SSD de 2TB la convierte en una consola muy versátil.

Acer Nitro Blaze 8 promete una experiencia sin retrasos con el objetivo de mantener a los jugadores completamente inmersos en cada sesión de juego.

Lenovo Legion GO 2

Lenovo también decidió sumarse al mercado de las consolas portátiles a lo grande. Lenovo Legion GO 2 es la prueba de que no se anda con rodeos. Definir esta consola es como tener un PC de alto rendimiento en tus manos.

Con una pantalla OLED PureSight de 8.8 pulgadas a 144Hz, la experiencia de juego que ofrece es superior. Además, su procesador AMD Ryzen Z2 Extreme es principalmente una de sus mejores características técnicas que permiten jugar a lo grande. Una auténtica bestia del gaming.

Steam Deck OLED

Steam Deck OLED puede definirse como la evolución natural de la que ya es un clásico. Valve revolucionó este mercado con el lanzamiento de Steam Deck, una de las mejores consolas portátiles calidad-precio. Sus prestaciones técnicas eran más limitadas, pero su precio más competitivo era lo que la volvía una opción más atractiva para muchos jugadores.

Aunque Steam Deck OLED no tiene mejoras de rendimiento significativas, sí que hay un salto de calidad notable con respecto a la versión original. Con su pantalla OLED de 7.4 pulgadas HDR a 90Hz, esta consola ha recibido una actualización que le sienta francamente bien. Además, el modelo tiene una batería que puede durar hasta el doble que modelos anteriores.

MSI Claw 8

Con una serie de características que dan un rendimiento impresionante, MSI Claw 8 se ha ganado un hueco especial en este mundo. Su hardware permite correr videojuegos AAA a máxima potencia por su procesador Intel Core Ultra 7. Además, destaca por una pantalla de 8 pulgadas a 120Hz.

Este procesador promete un 50% de mejor rendimiento de GPU y un 27% más de potencia de CPU. Una opción ideal para títulos que necesitan mucha fuerza.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion 2025 tendrán lugar en su primera gala presencial, un evento que destacará los logros más sobresalientes de la industria. La ceremonia destacará lo mejor de 18 categorías, abarcando desde videojuegos hasta hardware, en un homenaje al talento que impulsa esta industria que se encuentra en constante evolución. A continuación, tienes los detalles del evento: