Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor juego indie

El próximo 30 de octubre tendrá lugar la esperada gala de los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion, una cita imprescindible en la que se reconocerá a los mejores títulos y periféricos de 2025. Gracias al apoyo de Lenovo, Elgato y Corsair, se premiará el talento y la innovación de la industria a través de 18 categorías que abarcan todos los ámbitos del sector. La intención del certamen no es otra que poner en valor el enorme esfuerzo y la creatividad que desarrolladores, estudios y profesionales han demostrado a lo largo del último año.

En este contexto, la categoría de mejor juego indie de 2025 cobra especial relevancia como escaparate del talento de los estudios independientes. Estos, a pesar de su tamaño y de no contar con los recursos de las grandes multinacionales, han vivido un año muy especial, con lanzamientos que han dejado huella a nivel mundial. La selección de los cinco finalistas ha sido un auténtico reto, y eso muestra del altísimo nivel del que hemos disfrutado. Tras la deliberación conjunta del equipo de La Razón y Difoosion, estos son los cinco nominados que aspiran a alzarse con el galardón.

Finalistas a mejor juego indie en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion

En el último año, numerosos estudios independientes han sorprendido con propuestas únicas que reflejan la enorme creatividad y dedicación de la escena indie. Aunque todos los lanzamientos merecen reconocimiento, los cinco nominados al premio a Mejor Juego Indie en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion son Hollow Knight: Silksong, Blue Prince, Sword of the Sea, Deliver at All Cost y Hades II.

Hollow Knight: Silksong

Desarrollador: Team Cherry

Distribuidor: Team Cherry

El regreso de Team Cherry era, sin duda, uno de los más esperados de los últimos años. Hollow Knight: Silksongha logrado estar a la altura de las expectativas con una propuesta que eleva todo lo que hizo grande a su predecesor. Su apartado artístico, su mundo interconectado y un sistema de combate tan preciso como desafiante han convertido a Hornet en una de las grandes protagonistas de 2025. Un metroidvania sobresaliente que demuestra que el talento independiente sigue marcando el camino a seguir.

Blue Prince

Desarrollador: Dogubomb

Distribuidor: Raw Fury

Blue Prince ha sido una de las grandes revelaciones del año dentro de la escena independiente. Desarrollado por Dogubomb, el título combina estrategia, puzles y exploración en una misteriosa mansión que cambia de forma con cada partida. Su diseño procedural y su atmósfera inquietante logran atrapar al jugador desde el primer momento. Original, inteligente y visualmente distintivo, es una de esas obras que confirma el enorme potencial creativo de los estudios indie actuales.

Sword of the Sea

Desarrollador: Giant Squid

Distribuidor: Giant Squid

Giant Squid vuelve a deslumbrar con Sword of the Sea, una experiencia poética en la que la exploración y la serenidad son las grandes protagonistas. En esta aventura, el jugador surca dunas ondulantes sobre una espada flotante en un viaje de descubrimiento, belleza y contemplación. Su impecable dirección artística y su magistral banda sonora han hecho de él uno de los juegos más evocadores del año.

Deliver at All Cost

Desarrollador: Far Out Games

Distribuidor: Konami

El estudio Moonlight Games ha sorprendido con Deliver at All Cost, una propuesta tan frenética como ingeniosa que combina gestión, acción y físicas alocadas. En él, los jugadores deben completar repartos imposibles en entornos llenos de obstáculos, con un ritmo vertiginoso y un sentido del humor muy característico. Su estética colorida y su jugabilidad adictiva lo han convertido en un fenómeno entre los amantes de los títulos independientes.

Hades II

Desarrollador: Supergiant Games

Distribuidor: Nintendo

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Para descubrir cuál será el mejor juego indie de 2025 en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, celebraremos una gala presencial que reunirá a todos los profesionales del sector que deseen acompañarnos en esta gran cita. Un evento en el que rendiremos homenaje y reconoceremos el excelente trabajo realizado a lo largo de todo este año. Dónde : Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio de Tena, 17, 28027 Madrid.

: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio de Tena, 17, 28027 Madrid. Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025, a las 18:00 horas.

