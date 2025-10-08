Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor juego del año

Se acerca la recta final de año y es momento de celebrar todo lo que ha supuesto 2025 para la industria del videojuego. Tras meses de innumerables lanzamientos de cientos de títulos que han acompañado a los usuarios de todas las plataformas disponbles en el mercado, llega la hora de premiar a aquellos que han realizado un desempeño colosal para ofrecer productos que destacan por encima del resto. Eso es precisamente lo que haremos en la gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion el próximo 30 de octubre, con la colaboración de nuestros patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair.

A través de 18 categorías diferentes, premiaremos a algunos de los títulos más destacados del año, como el mejor juego español o el mejor juego indie que han llegado durante los últimos doce meses. No obstante, una de las categorías más deseadas en este aspecto es la del juego del año. 2025 ha sido un curso de lo más completo, cargo de títulos impresionantes y algunos que han llegado tras una larga espera de varios años. Sin duda, una de las mejores temporadas que se recuerdan en el sector, por lo que ha sido especialmente difícil elegir a los cinco finalistas a mejor juego del año 2025.

Finalistas a mejor juego del año en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion

A pesar de la ausencia de GTA 6 en el calendario de 2025, lo cierto es que ha sido un año cargado de grandes videojuegos que han alcanzado un nivel superlativo. Elegir tan solo cinco de ellos ha sido un proceso de lo más complicado, lo que demuestra la gran calidad de los títulos que se han estrenado en el mercado durante los últimos doce meses. Tras una gran deliberación por parte del jurado de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, los cinco finalistas a mejor juego del año son Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza y Hades II.

Hollow Knight: Silksong

Desarrollador: Team Cherry

Distribuidor: Team Cherry

Tras seis largos años de espera, los seguidores de Hollow Knight al fin han podido hacer realidad su sueño de jugar a la deseada secuela de la propuesta desarrollada por Team Cherry, Hollow Knight: Silksong. A pesar de todos los temores en relación a los retrasos que ha sufrido el título con el paso de los años y las reticencias a que pudiera cumplir las expectativas, lo cierto es que el producto ha terminado siendo todo un éxito que ha servido para rendir tributo a todos aquellos que admiraron a su antecesor. Hollow Knight: Silksong es divertido, desafiante y especialmente bello, por lo que merece un puesto entre los finalistas del premio a mejor juego del año.

Clair Obscur: Expedition 33

Desarrollador: Sandfall Interactive

Distribuidor: Kepler Interactive /Cosmocover

Todos los años emerge un título desconocido que consigue colarse entre los videojuegos más destacados del año y ese es precisamente el caso de Clair Obscur: Expedition 33, una de las sorpresas más agradables que ha dejado el calendario de 2025. La propuesta desarrollada por el estudio francés Sandfall Interactive destaca por una narrativa embriagadora y cargada de emoción, además de una jugabilidad que respira la esencia de las grandes aventuras RPG por turnos. Su genial desempeño y una calidad gráfica espectacular lo convierten en uno de los favoritos para convertirse en juego del año 2025.

Death Stranding 2: On the Beach

Desarrollador: Kojima Productions

Distribudior: PlayStation

Hideo Kojima es una de las grandes mentes de la industria del videojuego, por lo que cada una de sus obras genera una expectación brutal para el público. Death Stranding 2: On the Beach es el ejemplo perfecto de lo que consigue generar el directivo, pues es una de las secuelas más comentadas durante todo el año. Con este título, Kojima Productions no solo consigue generar un entorno hiperrealista que impacta, sino tamibién mejoras jugables que se unen a una historia cargada de giros argumentales y que no para de sorprender al jugador con el paso de las horas. Death Stranding ya fue un juego imperial en su momento, pero su secuela es un gran candidato a mejor juego de 2025.

Donkey Kong Bananza

Desarrollador: Nintendo

Distribuidor: Nintendo

El regreso de Donkey Kong ha sido uno de los grandes protagonistas del estreno de Nintendo Switch 2, la nueva generación de la compañía japonesa. Con un título que apuesta por la destrucción, Donkey Kong Bananza es una demostración brutal de las capacidades del nuevo sistema de Nintendo. Una propuesta divertida, completa y que cuenta con un aspecto visual impresionante, dejando claro que el salto de una consola a otra es más que notable. La aventura de DK y Pauline ha sido tan inmensa que no podía faltar entre los cinco favoritos a conseguir alzarse con el juego del año.

Hades II

Desarrollador: Supergiant games

Distribuidor: Nintendo

2025 ha sido un año cargado de grandes secuela y cuando parecía que ya no habría más contendientes desde estudios independientes, Supergiant Games decidió poner fecha a Hades II para sumarse a un calendario frenético en esta recta final de año. La secuela del título roguelike que mezcla partidas de acción con la aventura conversacional en el Inframundo resulta de lo más atractiva con la presencia de su nueva protagonista, Melinoe. Todo lo que envuelve a la secuela de Hades está cargado de intensidad y merecía estar en esta batalla final como mejor juego del año.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Para no perderte esta gran cita del mundo de los videojuegos, queremos que, si formas parte de la industria, nos acompañes de manera presencial en la primera gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, por lo que a continuación puedes encontrar todos los detalles de la cita en la que se reunirán algunas de las grandes personalidades del sector.