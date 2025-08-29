PS5 permite jugar uno de sus últimos juegos exclusivos totalmente gratis

PS5 ha sido duramente criticada por los jugadores por la falta de grandes juegos exclusivos en su catálogo. No obstante, mientras se espera la llegada de Ghost of Yotei, que será el gran lanzamiento de 2025, los jugadores tienen la oportunidad de jugar a otro de los títulos que es exclusivo en consolas PlayStation. Se trata de Lost Soul Aside, que ha querido celebrar su lanzamiento con algo muy especial para los jugadores.

Lost Soul Aside

Lost Soul Aside, el nuevo juego exclusivo de PS5

Los aficionados a los juegos de acción y rol en consolas PlayStation tienen motivos para celebrar:, uno de los títulos más esperados de PS5, ya se puede descargar. Esta iniciativa permite a los jugadores probar de primera mano la propuesta de Ultizero Games antes del lanzamiento completo del juego. La demo también sirve como una carta de presentación de la ambición visual del título: efectos de partículas, iluminación dinámica y animaciones de combate que buscan ofrecer una experiencia cinematográfica, propia de un juego de acción de alta gama. El feedback de los jugadores que prueben esta demo permitirá al estudio ajustar y pulir detalles antes del lanzamiento oficial, contribuyendo a mejorar la experiencia final.

Lost Soul Aside ha sido desarrollado por el estudio chino Ultizero Games durante más de una década, un periodo de trabajo que refleja la ambición y complejidad del proyecto. El juego destaca por su sistema de combate con espada de estilo dinámico, en el que los jugadores deben encadenar ataques, esquivar enemigos y utilizar habilidades especiales para enfrentarse a monstruos y jefes desafiantes. La demo gratuita ofrece aproximadamente 30 minutos de juego, tiempo suficiente para experimentar la fluidez del combate y explorar algunos de los entornos cuidadosamente diseñados que caracterizan al título.

Además de la acción, Lost Soul Aside incorpora elementos de exploración en escenarios variados y detallados. Los jugadores pueden recorrer zonas amplias, interactuar con ciertos elementos del entorno y descubrir secretos que anticipan la profundidad narrativa y la estructura del juego completo. Sin embargo, es importante señalar que el progreso realizado en la demo no se transferirá a la versión final, por lo que quienes decidan adquirir el juego deberán comenzar desde cero.