¿Por qué la tan esperada adaptación de Lovecraft de Guillermo del Toro aún no se hizo realidad?

Dirigida por Guillermo del Toro, At the Mountains of Madness es uno de los proyectos más esperados del aclamado director. Sin embargo, parece que aún podría pasar mucho tiempo antes de que vea la luz. Siendo uno de los directores de fantasía oscura y terror más reconocidos, sus películas destacan por un marcado estilo sobrenatural que encajaría a la perfección con las obras de H.P. Lovecraft.

En un momento dado, Guillermo del Toro prometió explorar esta conexión adaptando una de las obras más espeluznantes del famoso escritor de terror. Y es que At the Mountains of Madness es una de las novelas más famosas de H.P. Lovecraft. En ella se cuenta el destino de una expedición antártica condenada al fracaso que se encuentra con una civilización alienígena perdida.

Guillermo del Toro y su obsesión con Lovecraft

Pese a que se han recogido diferentes elementos de esta película en varias películas, nunca se ha realizado una adaptación directa al cine. Aunque ha estado en desarrollo durante muchos años, la versión de Guillermo Del Toro de esta novela de terror cósmico posiblemente sea su mejor oportunidad.

Y es que el director ha confesado su obsesión con este clásico desde su infancia. Él mismo escribió un guion junto a su colaborador habitual Matthew Robbins. Ambos presentaron el guion a Warner Bros. en repetidas ocasiones, pero la productora lo rechazó repetidamente debido a la insistencia de Guillermo del Toro en que la película tuviera una clasificación R.

En 2010, se anunció que dirigiría el proyecto para Universal Pictures, con James Cameron ocupando el papel de productor. La película también iba a contar con la presencia de Tom Cruise como fichaje estelar. Pero la película volvió a fracasar, ya que la clasificación R, la ambientación tétrica y un final deprimente fueron siempre un problema para los estudios que se comprometieron con ella.

Tras pasar prácticamente desapercibida durante casi una década, At the Mountains of Madness cobró un nuevo impulso cuando Guillermo del Toro mencionó la película tras el éxito que supuso Pinocho. Esta situación llegó tras haber llegado a un acuerdo conNetflix. Guillermo del Toro expresó su interés en retomar una vez más la idea, esta vez como otra animación stop-motion.

Sin embargo, aún podría pasar mucho tiempo antes de que At the Mountains of Madness vea la luz. Después de todo, el stop-motion es un proceso muy laborioso que necesita mucho tiempo para hacerse realidad. El director también está embarcado en otros muchos proyectos, así que esta adaptación no parece ser una prioridad ahora mismo.