La razón que explica por qué Jonathan Bailey casi no interpreta a Fiyero en 'Wicked'

Los directores de casting involucrados en la producción cinematográfica de Wicked han revelado por qué el personaje de Fiyero casi fue interpretado por un actor diferente en lugar de Jonathan Bailey. El principal problema se debía a que el actor ha tenido una agenda algo apretada en los últimos años, involucrado en proyectos como Bridgerton, Jurassic World Rebirth, Wicked o Wicked: For Good que le han absorbido gran parte de su tiempo.

Fue precisamente por esa apretada agenda que Jonathan Bailey estuvo a punto de decir que no a Wicked. Al parecer, Bernard Telsey y Tiffany Canfield confirmaron la noticia de que, durante el proceso de selección para la adaptación a la gran pantalla del musical en dos partes, el actor ya estaba participando en "otros tres trabajos al mismo tiempo". Sin embargo, no se quiso aceptar un "no" bajo ningún concepto.

Jonathan Bailey casi se queda fuera de 'Wicked' por su apretada agenda

Lo más curioso es que varias personas insistían en que el actor no estaba disponible. Del modo más extraño, comenzó el intento de encontrar la manera de incluir a Jonathan Bailey para el papel de Fiyero. Y es que los directores de casting ya lo conocían desde 2018. Casualmente, viajaba a Nueva York un día antes de que comenzara oficialmente el proceso de casting y se reunió con ambos. Al final de la reunión, Bernard Telsey le dijo a Tiffany Canfield: "Ese tipo debería ser Fiyero, ¿no?".

Así lo explicaban:

Sabíamos quién era Johnny porque lo vimos en Company en el West End. Nuestro trabajo es seguir a los actores incluso si no los conocemos personalmente o no los hemos visto con frecuencia. Pero él venía de Nueva York mucho antes de que empezáramos, y nos sentamos a hacer una presentación general con él. Las declaraciones de Bernard Telsey y Tiffany Canfield sobre el complejo casting de 'Wicked'

El objetivo resultó extremadamente difícil de cumplir, pero nadie estaba dispuesto a renunciar a Jonathan Bailey, por muy ocupada que estuviera su agenda. Además, Duncan Millership, su representante, jugó un papel fundamental en su elección como Fiyero. Cuando se presentó el vídeo de audición, quedaron impresionados por el descaro y humor que le aportó al personaje, así como por la "humanidad real" que era necesaria para su evolución final. Es por eso que no se equivocaron al contratarlo. Wicked: For Good ya está disponible en cines.