Red Dead Redemption 3 pudo haberse confirmado hace años y nadie se dio cuenta

Rockstar Games es una de las grandes empresas del sector del videojuego, por lo que sus trabajos se esperan con gran expectación por parte de los jugadores. En estos momentos, GTA 6 ocupa todas las miradas, con la posibilidad de que sufra un segundo retraso hasta finales de 2026. No obstante, hay quienes ya miran más allá con un hipotético Red Dead Redemption 3, algo que ya se podría haber confirmado hace años mediante una entrevista del actor de doblaje de John Marston, Rob Wiethoff.

Red Dead Redemption 3 podría centrar su argumento en personajes secundarios

Wiethoff destacó que, dado que el mundo cambiaría demasiado. En cambio, señaló que. Además, sugirió que explorar la figura de Dutch van der Linde y cómo logró reunir a su banda sería muy interesante.

Wiethoff también mencionó que personajes como Sadie Adler y Charles Smith siguen con vida tras los sucesos de RDR 2, y expresó su interés en encarnar a un Marston más envejecido, lo que añade otra vía narrativa potencial. Aunque Rockstar Games no ha confirmado nada oficialmente, estas declaraciones del actor han reforzado la especulación de que Red Dead Redemption 3 podría ser una precuela centrada en los orígenes de la banda de Dutch, lo cual encaja con el tono y la ambientación tradicionales del western. Esta visión ha sido bien recibida por la comunidad, que espera ansiosa cualquier indicio oficial.

Por el momento, los esfuerzos de Rockstar Games siguen centrados en terminar el desarrollo de GTA 6 y conseguir cumplir con su fecha de lanzamiento al mercado, que sigue marcada para el 26 de mayo de 2026, por lo que todo apunta a que, si Red Dead Redemption 3 resulta ser una realidad, tardará en anunciarse de manera oficial.