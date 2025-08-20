Resident Evil Requiem muestra un nuevo y brutal avance, aunque cuenta con una gran ausencia

Capcom ha vuelto a brillar en la Opening Night Live de Gamescom 2025 con uno de los títulos más esperados por los fans del survival horror. Con motivo del 30 aniversario de la saga, la compañía japonesa presentó un nuevo tráiler que mezcla acción, terror y un aire nostálgico que conecta directamente con los orígenes de Resident Evil.

Aunque ya se intuía su aparición en el evento de Geoff Keighley, lo cierto es que el avance sorprendió a los asistentes con una propuesta más oscura, cambios de perspectiva y secuencias cargadas de tensión. Todo ello refuerza la idea de que la franquicia todavía tiene mucho que ofrecer tanto tiempo después de su nacimiento.

Leon Kennedy no será el protagonista de Resident Evil Requiem

El tráiler confirmó que la protagonista de Resident Evil Requiem es Grace Ashcroft, hija de Ashley Ashcroft, personaje conocido por los jugadores de Resident Evil Outbreak. En esta entrega, madre e hija encabezan una historia que conecta con sucesos pasados de la saga.

La escena mostrada arranca con Ashley llegando a casa en plena tormenta, donde encuentra a Grace frente al ordenador. Una llamada misteriosa afecta notablemente a la madre que advierte a su hija de que ambas deben escapar de un peligro inminente. El tráiler enseña un breve gameplay en primera persona, con linterna en mano.

Capcom ha confirmado que el título alternará entre primera y tercera persona, combinando la inmersión más reciente con la acción clásica de la serie. Además, se insinúa que Grace guarda cierta relación con los sucesos de Ethan Winters, lo que añade un elemento extra de misterio.

Sea como sea, aunque es cierto que el avance dejó un buen sabor de boca, hay muchos seguidores siguen echando en falta a Leon S. Kennedy, cuya ausencia como protagonista marca esta novena entrega. Aun así no se descarta que pueda aparecer de algún modo en este Resident Evil Requiem con fecha de lanzamiento para el 27 de febrero de 2026 en PS5, Xbox Series X|S y PC.