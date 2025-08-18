Resident Evil Requiem puede poner punto y final a la historia de uno de sus grandes personajes

Capcom presentó oficialmente Resident Evil Requiem —también conocido como Resident Evil 9— durante el Summer Game Fest 2025. La nueva entrega está ambientada en una devastada Raccoon City, con lanzamiento programado para el 27 de febrero de 2026 en PS5, Xbox Series X|S y PC. Todo apunta a que este nuevo título será un homenaje a los inicios de la saga, pero también puede ser un momento dramático, poniendo fin a la historia de uno de los personajes que lleva activo en la franquicia prácticamente desde sus inicios.

El título contará con una protagonista totalmente nueva: Grace Ashcroft, una analista del FBI e hija de Alyssa Ashcroft (de Resident Evil Outbreak). Aunque Grace es el personaje jugable confirmado, el emblemático Leon S. Kennedy podría aparecer como parte importante de la historia. Según el filtrador Dusk Golem, Leon sería un personaje jugable junto a Grace y su rol en la serie podría llegar a su fin con Requiem: se trataría de su “última gran aparición en la cronología”. Por lo que Capocom podría poner punto y final a las aventuras de uno de sus grandes personajes.

Resident Evil Requiem estará presente en la Gamescom 2025

Se espera que un tráiler presentado mañana, 19 de agosto de 2025, durante la Opening Night Live de la Gamescom confirme su participación o revele más detalles sobre su presencia. No obstante, hasta ahora, Leon no ha sido mencionado por Capcom de forma oficial como parte del elenco jugable. Por lo tanto, Resident Evil Requiem se perfila como la primera entrega principal centrada en un nuevo personaje totalmente distinto del icónico Leon, aunque él podría regresar en un rol significativo —probablemente el último como protagonista— marcando un posible cambio generacional en la saga.

Por el momento toca aguardar hasta que el título se lance en el próximo mes de febrero para saber con certeza cuáles son los planes de la compañía japonesa en relación al papel de Leon Kennedy en Resident Evil Requiem.