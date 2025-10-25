Rivaliza con ‘Interstellar’ y con ‘La llegada’, pero nadie habla de ella: puedes ver esta joya en streaming

En la ciencia ficción, pocas películas logran combinar el misterio del cosmos con una introspección profunda sobre la mente y las emociones humanas. Sin embargo, cuando lo consiguen, el resultado es tan espectacular como con Interstellar o como con La llegada, obras que son recordadas tanto por sus efectos visuales como por su significado filosófico que invita a la reflexión.

Entre esas, existe una joya olvidada que, a pesar de su relevancia, sigue siendo sorprendentemente desconocida para el gran público. Su narrativa exige paciencia y atención, pero recompensa con creces a quienes se adentran en su universo. No es solo una historia sobre el espacio, sino sobre la memoria, la identidad y el deseo de comprender lo que nos rodea y lo que llevamos dentro.

Solaris, cuando el espacio se convierte en espejo del alma

Dirigida por Steven Soderbergh y basada en la novela de Stanisław Lem, Solaris sigue al psicólogo Kris Kelvin (George Clooney), quien viaja a una estación espacial orbitando un planeta misterioso. Su misión es evaluar la situación de la tripulación, que ha sido afectada por fenómenos extraños. Pronto, Kelvin se enfrenta a visiones de su propia vida, recuerdos y emociones materializados de forma inesperada por la influencia del planeta, cuestionando la naturaleza de la realidad y la mente humana.

La película combina un tono contemplativo con una narrativa que mezcla ciencia ficción y drama psicológico. A diferencia de muchas producciones espaciales que priorizan la acción, Solaris se centra en los personajes y sus conflictos internos, explorando temas universales como la culpa, el amor perdido y la soledad. Su atmósfera meditativa y su puesta en escena sobria crean un contraste fascinante entre la inmensidad del espacio y la intimidad de la experiencia humana, todo con un enfoque más introspectivo y poético.

Solaris está disponible en para alquilar y comprar en Apple TV+ y sigue siendo una obra que invita a mirar hacia dentro mientras nos maravilla con el misterio del universo. Una película que, aunque silenciosa en la memoria colectiva, permanece como una experiencia emocional y filosófica inolvidable.