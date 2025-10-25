Recomendación película
Rivaliza con ‘Interstellar’ y con ‘La llegada’, pero nadie habla de ella: puedes ver esta joya en streaming
Esta cinta ambienta su historia en un viaje al espacio exterior
En la ciencia ficción, pocas películas logran combinar el misterio del cosmos con una introspección profunda sobre la mente y las emociones humanas. Sin embargo, cuando lo consiguen, el resultado es tan espectacular como con Interstellar o como con La llegada, obras que son recordadas tanto por sus efectos visuales como por su significado filosófico que invita a la reflexión.
Entre esas, existe una joya olvidada que, a pesar de su relevancia, sigue siendo sorprendentemente desconocida para el gran público. Su narrativa exige paciencia y atención, pero recompensa con creces a quienes se adentran en su universo. No es solo una historia sobre el espacio, sino sobre la memoria, la identidad y el deseo de comprender lo que nos rodea y lo que llevamos dentro.
Solaris, cuando el espacio se convierte en espejo del alma
Dirigida por Steven Soderbergh y basada en la novela de Stanisław Lem, Solaris sigue al psicólogo Kris Kelvin (George Clooney), quien viaja a una estación espacial orbitando un planeta misterioso. Su misión es evaluar la situación de la tripulación, que ha sido afectada por fenómenos extraños. Pronto, Kelvin se enfrenta a visiones de su propia vida, recuerdos y emociones materializados de forma inesperada por la influencia del planeta, cuestionando la naturaleza de la realidad y la mente humana.
La película combina un tono contemplativo con una narrativa que mezcla ciencia ficción y drama psicológico. A diferencia de muchas producciones espaciales que priorizan la acción, Solaris se centra en los personajes y sus conflictos internos, explorando temas universales como la culpa, el amor perdido y la soledad. Su atmósfera meditativa y su puesta en escena sobria crean un contraste fascinante entre la inmensidad del espacio y la intimidad de la experiencia humana, todo con un enfoque más introspectivo y poético.
Solaris está disponible en para alquilar y comprar en Apple TV+ y sigue siendo una obra que invita a mirar hacia dentro mientras nos maravilla con el misterio del universo. Una película que, aunque silenciosa en la memoria colectiva, permanece como una experiencia emocional y filosófica inolvidable.
