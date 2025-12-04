¿Scarlett Johansson cambia de bando? La actriz podría estar considerando un papel en 'The Batman 2'

The Batman 2 podría contar entre sus filas del reparto con la que es considerada una de las grandes estrellas de los Vengadores en la franquicia de Marvel Studios. Y, a priori, la idea es que se vea en la próxima secuela de Matt Reeves de DC Studios. A pesar de que circularon rumores de su cancelación, todo sugiere que este universo continuará, con Robert Pattinson volviendo como la versión del Caballero Oscuro más traumatizada que se ha visto de Bruce Wayne en la gran pantalla.

Pero puede que no sea el único que tenga protagonismo. Al parecer, se ha confirmado que Scarlett Johansson está considerando un papel en The Batman 2, ya que se encuentra en las negociaciones finales para unirse a la entrega de DC que está siendo tan esperada. Como suele ser habitual en este tipo de casos, DC Studios aún no ha comentado nada al respecto.

El universo de 'The Batman' de Matt Reeves sigue adelante

La actriz veterana de Marvel Studios es conocida principalmente por asumir la identidad de la Viuda Negra durante varias entregas. Sin embargo, con su posible incorporación en DC, la secuela puede que no cuente con la versión de Catwoman de Zoë Kravitz. Dicho esto, esta información no ha sido confirmada por Matt Reeves, ni siquiera por Warner Bros. o DC Studios.

Por ahora, se desconoce a quién interpretaría Scarlett Johansson en la próxima entrega de Matt Reeves. Pero dado el secretismo absoluto que rodea a su papel, tendría sentido que fuera un personaje importante de DC. Las apuestas sugieren que podría ser Poison Ivy, pero no hay nada confirmado. El elenco de personajes que formará parte de The Batman 2 incluye a figuras importantes como el Pingüino, Alfred Pennyworth o Jim Gordon. Según Matt Reeves, la secuela también llevará a Bruce Wayne a lugares nunca antes vistos por el público.

Aunque se desconocen los detalles de la trama de esta secuela, sí que se sabe que se desarrollará poco después de los eventos de la serie de televisión de El Pingüino. Dado que la película sucederá durante el invierno, han circulado muchas teorías sobre la posibilidad de que Mr. Freeze sea el antagonista principal de la producción. James Gunn ya había desmentido que villanos como Hush aparecieran en esta nueva entrega. El estreno de The Batman 2 está programado el 1 de octubre de 2027.