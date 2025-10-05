Los seguidores de 'Star Wars' están convencidos de que Amy Adams será Mara Jade Skywalker

Lo cierto es que Mara Jade es mucho más que la mujer de Luke Skywalker en la franquicia de Star Wars. Creada por el escritor de Star Wars, Timothy Zahn, podría ser considerada uno de los personajes más influyentes en la saga. De hecho, su propia historia de redención la vio pasar de ser leal a Palpatine a una auténtica Caballero Jedi.

En este sentido, Disney declaró una parte de Star Wars que se vincula a ella como no canónica poco después de adquirir Lucasfilm en 2012. La decisión fue comprensible, ya que esto permitió a la compañía partir de un punto creativo nuevo para desarrollar propuestas originales ambientadas después de El Retorno del Jedi sin sentirse limitado por innumerables historias paralelas que se alejan de la franquicia cinematográfica.

De sirviente de Palpatine a Caballero Jedi

Aun así, sí que es cierto que algunos personajes consiguieron unirse al canon. El más notable fue el Gran Almirante Thrawn, quien debutó junto a Mara Jade. Dicho esto, la cuestión de incluir a este otro personaje resulta más difícil que la mayoría, ya que no existe espacio real en la continuidad del canon para ella. Eso es lo que, a priori, se creía hasta que empezaron a circular nuevos rumores.

En este sentido, los seguidores de Star Wars se emocionaron mucho al saber que Amy Adams iba a formar parte del elenco principal de Star Wars: Starfighter. Causó cierta expectación porque se confirmó que asumiría el papel de la madre del joven personaje sensible a la Fuerza que será interpretado por Flynn Gray. Muchos sugirieron que podría ser una variante de Mara Jade en el canon.

En un primer momento, la mayoría de estas teorías iniciales resultaron ser de lo más divertidas, pero el asunto se volvió más serio poco después. Cuando los expertos de la industria, John Rocha y Daniel Richtman, compartieron rumores de que el personaje de Amy Adams podría ser una antigua Jedi, los rumores empezaron a circular en redes. Como es evidente, la especulación no ha hecho más que resurgir desde ese instante.

Después de varias evidencias que sostienen esta hipótesis, Amy Adams sin duda sería perfecta para interpretar a Mara Jade. Además, su pasado encajaría bastante bien en la línea de tiempo porque su personaje sería alguien que se entrenó en la Orden Jedi de Luke Skywalker. Se asume que se fue porque no siguió exactamente las reglas Jedi que implican no tener ningún tipo de descendencia. Es posible que no sea Mara Jade, pero Amy Adams cada vez se siente más unida a este personaje.