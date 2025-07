Como el iMac de Apple pero con Windows 11 y mucho más barato, así es este PC todo en uno de HP

Los PC todo en uno tienen su público, y aunque no es un producto de masas, son varios los fabricantes que apuestan por estos equipos. Pues bien, hoy veremos uno de HP que tiene un 20 % de descuento en Amazon. A modo de adelanto diremos que pocas veces ha estado tan barato, así que es un buen momento para comprarlo. Eso sí, no esperes un equipo gaming pensado para jugar a los juegos más exigentes. Es un equipo más enfocado a ofimática y consumo multimedia. Ahora bien, esto no quiere decir que no pueda mover muchos juegos, siempre y cuando no sean triple A.

Si te gusta el nuevo iMac con chip M4, pero se escapa de tu presupuesto y prefieres Windows 11, este All In One es una alternativa mucho más asequible. Si bien tiene un precio recomendado de 899 euros, lo puedes encontrar por 719 euros en Amazon. Por lo tanto, si aprovechas esta oferta será tuyo por 180 euros menos. Más allá del precio, este PC es muy equilibrado a nivel de hardware y te sorprenderá por todo lo que ofrece.

Hazte con el HP All-in-One 27-cr0007ss por 719 euros en Amazon

Este PC todo en uno viene con Windows 11 Home preinstalado HP

Este PC todo en uno, que tiene un diseño que recuerda al iMac de Apple, tiene una pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas. El panel es antirreflectante y ofrece una cobertura de color sRGB del 99 %. No hace falta decir que la calidad de imagen es más que correcta. Por su tamaño, trabajar con todo tipo de documentos resulta muy cómodo y previene la fatiga visual.

Pasamos al interior, y aquí encontramos un procesador AMD Ryzen 5 7520U de 4 núcleos y 8 hilos, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Como puedes ver, no está nada mal. Esta configuración garantiza un buen rendimiento, incluso en multitarea. Además, al ser un procesador de bajo consumo no se calienta mucho. A esto hay que añadir una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon.

Para videollamadas incorpora una cámara abatible HP True Vision con resolución 720p, Así que, si teletrabajas, este equipo te viene como anillo al dedo. Y para que te escuchan de forma clara y nítida, incorpora varios micrófonos con reducción de ruido. Para finalizar, decir que este ordenador incluye teclado y ratón.

Podríamos decir que el HP All-in-One 27-cr0007ss es uno de los mejores PC todo en uno, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 720 euros. No dejes pasar esta oportunidad y hazte con este equipo a un precio increíble,

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.