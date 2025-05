Este juego de Stars Wars en su versión para PS5 está a precio de derribo y puede ser tuyo por mucho menos de lo que piensas

Si eres fan de Star Wars o bien te encantan los juegos de acción y aventura, entonces no puedes dejar escapar esta oferta si eres usuario de PS5. El juego Star Wars Outlaws Limited Edition tiene un 56 % de descuento en Amazon y un precio irresistible. Como no sabemos hasta cuándo estará tan barato, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible si no quieres quedarte sin tu copia.

Star Wars Outlaws Limited Edition tiene un precio recomendado de 79,99 euros, pero si aprovechas esta oferta de Amazon será tuyo por 34,90 euros. No hace falta decir que es un buen momento para comprarlo, pocas veces ha estado tan barato. Por cierto, esta edición es exclusiva de Amazon e incluye el paquete para personajes Infiltrada que consta de un par de objetos cosméticos.

Hazte con Star Wars Outlaws Limited Edition para PS5 por 34,90 euros en Amazon

Este videojuego de mundo abierto que ha sido desarrollado por Massive Entertainment, un estudio de Ubisoft, te pone en la piel de una astuta forajida. Cabe mencionar que el juego transcurre entre los eventos de El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, un período donde el Imperio mantiene su control mientras las organizaciones criminales florecen en la sombra.

La protagonista de esta historia es Kay Vess, una joven que busca la libertad y los medios para empezar una nueva vida. A lo largo de toda la aventura la acompaña Nix, una criatura que es de gran ayuda en ciertas situaciones. Por ejemplo, puede distraer enemigos e interactuar con el entorno. Durante la aventura tienes que explorar varios planetas, tanto icónicos como nuevos. La exploración espacial también es clave. De hecho, pilotas la nave Trailblazer y participas en combates espaciales, además de visitar estaciones para comerciar y obtener misiones.

En cuanto a la jugabilidad, Star Wars Outlaws combina combate en tercera persona, sigilo, y el uso de artilugios que son imprescindibles para sortear obstáculos y hacer frente a los enemigos. Mención especial al sistema de reputación con los diversos sindicatos criminales de la galaxia, como el Cartel Hutt o Crimson Dawn. Además, el juego cuenta con un sistema de "Se Busca" donde las acciones delictivas atraen la atención del Imperio, llevando a persecuciones tanto en tierra como en el espacio.

Aprovecha que Star Wars Outlaws Limited Edition tiene un descuentazo en Amazon y llévatelo por 34,90 euros. Es un título que garantiza muchas horas de juego. Por último, decir que está optimizado para PS5 Pro. En esta consola tiene un modo calidad a 60 fotogramas por segundo y hace uso del escalado por IA PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

