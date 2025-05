Este mando para móviles Android y iPhone 15 es el más vendido en Amazon y ahora está disponible por menos de 25 euros

Si te has cansado de jugar usando los controles táctiles en pantalla y quieres dar el salto a un mando físico, como el de una consola, tienes que echar un vistazo al EasySMX M10. Este mando, que es compatible con iPhone 15 o superior y móviles Android, recuerda mucho al Razer Kishi V2 a nivel de diseño, pero es mucho más barato, así que es una opción muy interesante si tienes un presupuesto muy ajustado.

El mando Easy SMX M10 tiene un precio recomendado de 29,99 euros, pero lo puedes conseguir por 23,99 euros en Amazon, siempre y cuando marques la casilla aplicar cupón de 20 %. Por cierto, el cupón es válido hasta el 8 de mayo y el descuento se aplica al tramitar el pedido. Dicho esto, cabe mencionar que a nivel de compatibilidad solo funciona en smartphones que tengan un puerto USB tipo C, de ahí que no funcione en iPhone 14 y anteriores.

Hazte con el mando Easy SMX M10 a precio de derribo en Amazon

Al contrario que otros mandos, este no es Bluetooth, y esto quiere decir que la latencia es mucho más baja. Además, las palancas son de efecto Hall, lo que soluciona el problema de drift y las zonas muertas. Este sistema por imanes lo que hace es detectar el movimiento de las palancas y evita el desgaste. Por lo tanto, aumenta la durabilidad. A la hora de instalarlo solo hay que extender el soporte (hasta 175 milímetros), conectarlo al puerto USB tipo C y, por último, ajustar el soporte para que el móvil quede bien sujeto.

En cuanto a la posición de las palancas, gatillos y botones de acción, es la misma del mando inalámbrico Xbox. Ahora bien, hay varios botones más para llevar a cabo ciertas acciones. Y hablando de botones, tiene dos que son programables. En la parte inferior derecha hay un puerto USB que sirve para cargar la batería del móvil mientras juegas.

Es muy importante recordar que no todos los juegos de iOS y Android son compatibles con mando. Ahora bien, podrás usarlo sin ningún problema en Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW y otras plataformas de juego en la nube. Sí, has leído bien. Esto quiere decir que jugarás cómodamente a títulos triple A como Indiana Jones y el Gran Círculo y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, entre muchos otros.

Llegados a este punto, no hace falta decir que es uno de los mejores mandos baratos que puedes comprar ahora mismo. Aprovecha el cupón descuento y llévatelo por 23,99 euros, no te arrepentirás. Ahora mismo el EasySMX M10 no tiene competencia si tenemos en cuenta la relación calidad-precio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.