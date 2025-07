Este móvil con chip Snapdragon 8s Gen 4 y pantalla de AMOLED de 6,83 pulgadas lleva pocos días a la venta y ya está en oferta

Si en algo suele destacar POCO es en la excelente relación calidad-precio de sus móviles, y el POCO F7 no iba a ser la excepción. Este smartphone, que fue lanzado el 24 de junio, está rebajado 50,09 euros en Amazon, pero al ser una oferta flash esto puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, si estás buscando un móvil de gama media que sea una apuesta segura a corto, medio y largo plazo, este es un acierto.

Si bien este móvil tiene un precio recomendado muy competitivo, 499,99 euros para la versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo puedes conseguir por 449,90 euros en Amazon (499,99 euros en la web de Xiaomi). Si tienes dudas y no sabes si comprarlo, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios, verás que están encantados con el POCO F7, de ahí que tenga una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5.

Hazte con el POCO F7 por menos del precio de venta recomendado

Sin duda, el POCO F7 es una de las mejores compras que puedes hacer si tenemos en cuenta todo lo que ofrece por 449,90 euros. Tiene una pantalla AMOLED ultrabrillante de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K (2.772 por 1.280 píxeles) y hasta 3.200 nits de brillo máximo. Su calidad de imagen te dejará sin palabras y lo mismo podemos decir de la fluidez. Sobre esto último, cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. En este sentido poco o nada tiene que envidiar a otros smartphones de su categoría.

El procesador es un componente clave para la disfrutar de una mejor experiencia de uso, y aquí no solo cumple con las expectativas, sino que las supera. En el interior del POCO F7 encontramos el chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, que ha demostrado que puede con cualquier aplicación y videojuego. Dicho chip está acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB (no ampliables). Por lo tanto, en un principio no tendrías que tener problemas de espacio si finalmente decides comprar este móvil.

En el apartado fotográfico POCO lo ha apostado todo a dos cámaras traseras: principal de 50 megapíxeles (Sony IMX882) y ultra gran angular de 8 megapíxeles (OV08F). La calidad de las fotos no te dejará indiferente, para bien, y lo mismo podemos decir de los vídeos que grabes. Sobre último, soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Para videollamadas y selfies hay una cámara frontal de 20 megapíxeles (OV20B) con lente de 4 elementos.

Para finalizar, hablemos de la batería. Lleva una batería enorme de 6.500 mAh para que no tengas que usar el cargador constantemente. A esto hay que añadir carga rápida de de 90 vatios e inversa de hasta 22,5 vatios. En este sentido está un escalón por encima de otros smartphones de su categoría.

Llegados a este punto, no hace falta decir que se trata de una oportunidad que no puedes dejar pasar. Así que, no lo dudes y más y hazte con el POCO F7 antes de que se agote o finalice la oferta, no te decepcionará.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.