Este PC todo en uno de 27 pulgadas es ideal para teletrabajar y nunca antes había estado tan barato

Si te gusta el iMac, pero te echa para atrás su sistema operativo, macOS, hay alternativas con Windows 11 y más baratas. Por ejemplo, el HP All-in-One 27-cr0007ss tiene un 22 % de descuento, lo que supone un ahorro de 199,01 euros sobre el precio de venta recomendado. Uno de los puntos fuertes de este ordenador, además de su pantalla, es el poco espacio que ocupa y sus características técnicas, pero de esto último hablaremos más adelante.

El HP All-in-One 27-cr0007ss cuesta 899 euros cuando no está en oferta, pero actualmente está disponible por 699,99 euros en Amazon. Estamos hablando del precio mínimo histórico, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar escapar. Es más, podríamos decir que es el mejor PC todo en uno que puedes comprar ahora mismo por menos de 700 euros. Si a esto le sumamos que las reseñas son muy positivas, entonces no hace falta decir que es una apuesta segura.

Llévate el HP All-in-One 27-cr0007ss por 699,99 euros en Amazon

Al estar hablando de un PC todo en uno que tiene una pantalla IPS de 27 pulgadas, no hace falta decir que editar documentos, navegar por Internet y ver películas y series resulta muy cómodo. Por lo tanto, si en tu día a día pasas muchas horas delante del ordenador, tu vista te lo agradecerá. Por lo tanto, en este sentido es un ordenador que no decepciona. Por cierto, en la parte superior de la pantalla se esconde una cámara web que es muy útil si teletrabajas y sueles mantener reuniones.

Pero, ¿qué hay del rendimiento? Aquí te sorprenderá por lo bien que mueve el sistema operativo y los programas, incluso si cuando trabajas tienes varios abiertos. Hay que tener en cuenta que lleva el procesador AMD Ryzen 7520U, que si bien es de bajo consumo, ofrece un buen rendimiento en ofimática, así como en cualquier otra tarea del día a día donde no haga falta una tarjeta gráfica dedicada y una CPU de alto rendimiento. A nivel de RAM y almacenamiento, tiene 16 GB y 512 GB respectivamente.

En cuanto a la conectividad, tiene un puerto USB tipo C de 5 Gbps, un HDMI, cuatro USB tipo A de 5 Gbps, un puerto Gigabit Ethernet, un conector combinado de auriculares y micrófono, Bluetooth y Wi-Fi. No está nada mal para ser un ordenador todo en uno. Ahora bien, echamos en falta una ranura para tarjetas microSD. Por suerte, esto se puede solucionar fácilmente conectado un lector de tarjetas.

Aprovecha esta oferta y hazte con el HP All-in-One 27-cr0007ss por 699,99 euros, no te arrepentirás. Ahora que está mucho más barato del precio recomendado es un buen momento para comprarlo. Por cierto, te puedes ahorrar 100 euros más si lo compras sin sistema operativo. Esto es una opción muy interesante si prefieres usar una distro GNU/Linux.

