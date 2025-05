Mejora la inmersión a la hora de jugar con estos altavoces y subwoofer de Logitech que tienen un precio imbatible

Los monitores y televisores no suelen destacar por su calidad de audio, sobre todo los de gama de entrada, pero esto se puede solucionar conectando un sistema de sonido 5.1 o 2.1 a nuestro PC o consola. Además, no hace falta gastar mucho dinero, hay sistemas de audio que son muy baratos. Sin más lejos, el Logitech Z313, que tiene más de 11.500 valoraciones en Amazon y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5, esta en oferta y puede ser tuyo por menos de lo que piensas.

Si bien el sistema de altavoces Logitech Z313 está disponible por 61,99 euros en la web de Logitech, actualmente se puede conseguir por tan solo 45,33 euros en Amazon (27 % de descuento), mientras que en PcComponentes cuesta 45,99 euros al igual que en MediaMarkt. Aunque no es el precio mínimo histórico sigue siendo una oferta irresistible que no puedes dejar pasar, sobre todo si tienes en cuenta las opiniones de los usuarios.

Hazte con el sistema de altavoces Logitech Z313 por 45,33 euros en Amazon

Estos altavoces tienen una potencia total de 25 vatios (RMS) Logitech

A nivel de compatibilidad este sistema de sonido 2.1 funciona en cualquier dispositivo que tenga un conector jack de 3,5 milímetros. Por lo tanto, si tu televisor tiene una toma para auriculares tendría que funcionar sin ningún problema. La instalación es muy sencilla, solo hay que conectar los altavoces al subwoofer y este último a la Smart TV, consola o PC. En este sentido son unos altavoces muy versátiles.

El Logitech Z313 tiene x2 altavoces de 5 vatios y un subwoofer de 15 vatios (25 vatios RMS en total). Esto es más que suficiente para una habitación que no sea muy grande. Además, este sistema de sonido tiene un control con cable que permite ajustar el volumen y encender/apagar los altavoces. Y si tienes poco espacio, no te preocupes, es pequeño y compacto. El subwoofer mide 228 x 150 x 220 milímetros y los altavoces 146,2 x 89,4 x 81 milímetros.

Jugar a títulos como Clair Obscur: Expedition 33 y The Last of Us Parte II, entre otros, cambia por completo con unos buenos altavoces. La inmersión es mayor ya que escuchas hasta el más mínimo detalle. Ahora bien, también puedes usar Logitech Z313 para escuchar música, aquí tampoco decepciona.

Aprovecha que el sistema de altavoces Logitech Z313 está disponible en Amazon por 45,33 euros y no lo dejes escapar, no te arrepentirás. Eso sí, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

