Sube de nivel y juega como un profesional con este mando de Xbox que vuelve a estar en oferta

No es la primera vez ni será la última que recomendamos el mando inalámbrico Xbox Elite Series 2: básico. Este mando es una opción a considerar por todo lo que ofrece. Pues bien, tiene un 25 % de descuento por tiempo limitado, así que es un buen momento para comprarlo. Por cierto, esta disponible en tres colores, al menos en Amazon: blanco, rojo y azul. No hace falta decir que no te decepcionará. De hecho, tiene más de 6.200 valoraciones, reseñas muy positivas y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Cabe mencionar que no es un mando barato, tiene un precio recomendado de 149,99 euros. No obstante, lo puedes conseguir por 112,99 euros en Amazon, PcComponentes y MediaMarkt. Aunque no es el mínimo histórico sigue siendo una oferta muy tentadora ya que si buscas una alternativa posiblemente cueste más dinero. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece el mando inalámbrico Xbox Elite Series 2: básico.

Hazte con el mando inalámbrico Xbox Elite Series 2: básico por 112,99 euros

Este mando es perfecto para jugar a juegos de disparos ya cuenta con palancas ajustables que permiten personalizar la sensibilidad. A esto hay que añadir los gatillos de alta sensibilidad más cortos, que garantizan una respuesta instantánea, algo que es muy importante en ciertos juegos. Además, el agarre de goma no solo le da un toque más prémium, sino que también mejora la sujeción. Por cierto, todos los botones se pueden personalizar a traves de la aplicación Accesorios de Xbox.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes, ya que lleva una batería recargable que ofrece hasta 40 horas de juego, por lo que no hay que cargar el mando a menudo. En cuanto a la conectividad, es muy versátil. Incorpora la tecnología inalámbrica de Xbox, Bluetooth y un puerto USB tipo C. A nivel de compatibilidad funciona en Xbox Series X|S, Xbox One, PC y dispositivos móviles (iOS y Android).

En definitiva, si te gusta el mando de Xbox Series X|S, pero echas en falta una mayor personalización y un diseño más prémium, entonces no lo dudes más y hazte con el Xbox Elite Series 2: básico antes que de finalice la oferta o se agote. Es uno de los mejores mandos de su categoría que puedes comprar ahora mismo por menos de 115 euros.

