Solo si eres amante de la ciencia ficción: una joya de culto escondida que puedes disfrutar en streaming

The Vast of Night de Prime Video es una de esas joyas escondidas de ciencia ficción que merece tener más seguimiento. El director Andrew Patterson ideó esta historia de invasión alienígena con un presupuesto irrisorio si es comparado con el de las grandes producciones. Y es que solo contó con 700.000 dólares. Sin embargo, posteriormente fue adquirida por Amazon Studios tras una oleada de críticas positivas en los festivales de cine.

Esta película se ambienta en la década de 1950 y rinde homenaje a las películas de ciencia ficción de esa época, así como a series antológicas que fueron claves en el género. El filme en cuestión tiene como protagonistas a dos estudiantes de secundaria que sienten verdadera pasión por la radio. Esto los lleva a investigar una extraña perturbación que se transmite a través del cableado.

Una ciencia ficción retro en los años 50

Lo cierto es que es una joya desconocida. Creo que te resultará original si buscas una experiencia muy diferente. Su ambientación la distingue de la mayoría de las películas de ciencia ficción, pero también es sobresaliente en otros aspectos que la hacen destacar. Pese a no contar con mucho presupuesto, sí que se nota que está exprimido al máximo. Por eso, ciertos momentos dan la sensación de que es una película mucho más cara.

Asimismo, el guion y la interpretación del reparto son lo suficientemente sólidos como para que el público pueda mantener el interés en una historia que te mantiene inmerso de principio a fin. Debido a que The Vast of Night dedica una buena parte del metraje a desarrollar algunos de sus elementos de ciencia ficción, la historia también se toma el privilegio de sumergirse en la vida de sus personajes.

Esto es algo de lo que carecen otras películas de invasión alienígena, así que es una propuesta que deberías considerar por muchos aspectos. Esa profundización en los personajes también garantiza que el final de The Vast of Night resulte más impactante que a lo que el género viene a acostumbrar.

La narrativa destaca por ser impredecible, pese a que está influenciada por el mito de sucesos sobrenaturales en pequeños pueblos de Estados Unidos. Lo más sorprendente es que Andrew Patterson financió, escribió y editó The Vast of Night. El resultado final hace ver que su intenso trabajo acabó dando sus frutos. No me lo pensaría mucho porque es una propuesta original que no me perdería. Estás a un simple botón de verla en Prime Video.